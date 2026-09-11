Un joven de 18 años resultó herido tras despistar con su auto en Fighiera
El hecho ocurrió en el Acceso Oeste de la localidad y el automovilista fue atendido por una unidad del SIES. Las causas del despiste son investigadas.
11/09/2026 | 07:45Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El Volkswagen Gol perdió el control.
Un joven de 18 años resultó herido este viernes tras un siniestro vial ocurrido en el Acceso Oeste de Fighiera. Por causas que son investigadas, el Volkswagen Gol en el que circulaba perdió el control.
El conductor, identificado como M. Luciano, fue asistido por personal del Sies y diagnosticado con un traumatismo en el hombro derecho. En el vehículo también viajaba S. Santino Tisiano, de 18 años, quien no sufrió lesiones.
El operativo estuvo a cargo de personal policial, con intervención del oficial Alejandro Chamorro. Las circunstancias en las que se produjo el despiste son materia de investigación.
Lectura rápida
¿Quién resultó herido en el siniestro vial? Un joven de 18 años, identificado como M. Luciano.
¿Dónde ocurrió el accidente? En el Acceso Oeste de Fighiera.
¿Cuándo sucedió el incidente? Este viernes.
¿Qué vehículo estuvo involucrado? Un Volkswagen Gol.
¿Quién intervino en el operativo? Personal policial, con intervención del oficial Alejandro Chamorro.