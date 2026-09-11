Un joven de 18 años resultó herido tras despistar con su auto en Fighiera

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Un joven de 18 años resultó herido este viernes tras un siniestro vial ocurrido en el Acceso Oeste de Fighiera. Por causas que son investigadas, el Volkswagen Gol en el que circulaba perdió el control.

El conductor, identificado como M. Luciano, fue asistido por personal del Sies y diagnosticado con un traumatismo en el hombro derecho. En el vehículo también viajaba S. Santino Tisiano, de 18 años, quien no sufrió lesiones.

El operativo estuvo a cargo de personal policial, con intervención del oficial Alejandro Chamorro. Las circunstancias en las que se produjo el despiste son materia de investigación.