Denuncian a un asesor radical por presuntos abusos sexuales en el ámbito familiar

Un nuevo escándalo golpea a la Legislatura de Córdoba, donde se conocen denuncias de un asesor del bloque de la Unión Cívica Radical por presuntos abusos sexuales en el ámbito familiar.

La denuncia recae sobre un hombre identificado como Omar Ludueña, quien ingresó a la Legislatura en 2011.

Elisa Cafaratti, actual concejal y exlegisladora, dijo a Cadena 3: "Él ingresó sin antecedentes, era parte de nuestro entorno político".

Tras la denuncia que ahora se tramita en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual a cargo de Ingrid Vago, Cafaratti decidió notificar a las autoridades: "Hice presente una denuncia propia para no mirar para otro lado y apoyar a la víctima".

La denuncia se refiere a hechos ocurridos en la infancia de la denunciante, quien decidió hablar tras convertirse en madre. Cafaratti enfatizó: "Hay que darle el respaldo a la víctima, hasta que se demuestre lo contrario".

Aunque aún no hay imputación, la concejal ha solicitado el apartamiento del asesor en la Legislatura. "Elevamos una nota para que se apliquen los protocolos en casos de denuncias graves", añadió.

El abogado del denunciado, Mario Rey, dijo a Cadena 3 que “no hay todavía ninguna imputación”. Rey explicó que se ha puesto a disposición de la fiscalía desde que tuvo conocimiento de la investigación el 18 de agosto.

“Aportamos algunos elementos, pese al secreto de sumario, que tienen que ver con la prueba de cuál es la verdadera motivación de la denunciante”, añadió, insistiendo en que “nada tiene que ver con la existencia de algún delito de índole sexual”.

Además, mencionó que la denunciante había solicitado anteriormente al asesor que fuera garante de un contrato de locación.

Entrevista de Radioinforme 3.