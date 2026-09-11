Renault Niagara: el lanzamiento que abre una nueva etapa para la marca en Argentina

FOTO: Renault apuesta a Córdoba con Niagara, una pick-up diseñada para América Latina.

Renault presentó mundialmente en Argentina la Niagara, su nueva camioneta, con la que busca fortalecer su presencia en el mercado latinoamericano.

En diálogo con Cadena 3, el director general de la compañía en el país, Pablo Sibilla, confirmó que el modelo será exportado a 19 países y destacó el trabajo del equipo argentino en su desarrollo.

"Claramente, este es un momento único", expresó el ejecutivo. Según explicó, la presentación reúne dos aspectos centrales para la automotriz: la Niagara es el primer vehículo del nuevo plan futuREady y Argentina fue elegida como escenario para mostrarla al mundo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Renault apuesta a Córdoba con Niagara, una pick-up diseñada para América Latina.

/Fin Código Embebido/

"Se alinearon todos los planetas y también es el resultado del trabajo de mucha gente del equipo argentino para que esto se lograra", sostuvo.

Sibilla señaló que la estrategia de la compañía apunta a concentrar sus esfuerzos en ganar competitividad en el segmento de los vehículos utilitarios y ampliar las exportaciones a Latinoamérica. "Vamos a exportar este vehículo a 19 países", afirmó.

El directivo explicó que el desarrollo contempló las condiciones de los distintos mercados donde se comercializará la camioneta. En ese proceso, precisó, se realizaron 800.000 kilómetros de pruebas y 50.000 horas de ensayos para evaluar su resistencia y adaptación.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Renault apuesta a Córdoba con Niagara, una pick-up diseñada para América Latina.

/Fin Código Embebido/

"Toda América Latina requiere vehículos de este tipo por las condiciones propias de cada uno de los países", indicó. En ese sentido, sostuvo que el objetivo fue conseguir un producto robusto que también ofreciera versatilidad y comodidad.

Según Sibilla, la Niagara combina características propias de una camioneta con el confort de un SUV, un vehículo utilitario deportivo. "Estamos muy felices de que el producto haya llegado al nivel que realmente queríamos", expresó.

Entre los aspectos del equipamiento, mencionó la incorporación de inteligencia artificial y destacó el desarrollo de la caja de carga, que cuenta con un sistema de cierre y traba. Explicó que se trabajó especialmente en la protección contra el ingreso de polvo y agua.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Renault apuesta a Córdoba con Niagara, una pick-up diseñada para América Latina.

/Fin Código Embebido/

El ejecutivo subrayó que ese cierre fue diseñado específicamente para la Niagara y se incorpora como una pieza de fábrica. "Fue exclusivamente desarrollado para este vehículo por Renault", remarcó.

Finalmente, destacó la confianza de los equipos después del proceso de desarrollo. "Ha sido un trabajo duro, mucho esfuerzo", señaló. Para Sibilla, la presentación permitió distenderse y compartir el orgullo por el resultado: "Tener esa sensación de que el trabajo realizado fue bien hecho".

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Renault apuesta a Córdoba con Niagara, una pick-up diseñada para América Latina.

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-