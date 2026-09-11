Mercado Libre aseguró que su ecosistema generó casi el 1% del PBI argentino

FOTO: Mercado Libre afirmó que generó el 1% del PBI argentino con su ecosistema.

Mercado Libre aseguró que la actividad de su ecosistema en Argentina generó más de US$5.400 millones en valor agregado durante 2025, una cifra equivalente a casi el 1% del Producto Bruto Interno (PBI).

La estimación forma parte del informe "Efecto MELI", que analiza el impacto económico y social de la compañía, sus servicios financieros y las cadenas de proveedores vinculadas a su operación.

Según el estudio, esa actividad sostuvo 126.500 puestos de trabajo, de los cuales 16.700 correspondieron a empleos directos y 109.800 a ocupaciones indirectas. El cálculo del aporte económico también distingue ambos componentes: más de US$2.500 millones provinieron de la operación directa y cerca de US$2.900 millones, de la actividad movilizada en otros sectores.

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El trabajo fue elaborado por un equipo liderado por el economista Bernardo Díaz de Astarloa, a partir de información proporcionada por la empresa, encuestas a vendedores y usuarios, estadísticas externas y modelos de estimación de impacto sobre la economía.

Los resultados se presentaron durante la segunda edición de Mercado Libre Experience, realizada en La Rural, en Buenos Aires. El encuentro reunió a más de 10.000 personas y contó con más de 40 charlas distribuidas en cinco escenarios, centradas en comercio electrónico, cobros, financiamiento, publicidad y logística.

"Efecto MELI nos permite tomar dimensión del tamaño e impacto de nuestro ecosistema", expresó Adrián Ecker, gerente general de Mercado Libre Argentina. El ejecutivo sostuvo que el crecimiento de la compañía se traduce en oportunidades para vendedores, compradores y trabajadores. “Para nosotros es a la vez un orgullo y una gran responsabilidad que nos impulsa a seguir mejorando”, agregó.

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De acuerdo con el reporte, más de 3,5 millones de pymes y emprendedores argentinos operaron en el ecosistema de Mercado Libre y Mercado Pago durante 2025. Dentro de ese universo, más de 330.000 vendieron productos en la plataforma de comercio electrónico.

Casi 42.000 pymes y emprendedores comenzaron a vender allí durante el año. Además, para el 67% de los vendedores, Mercado Libre representó su primera experiencia de comercialización por internet.

El relevamiento también abordó la incorporación de tecnología. Casi la mitad de las pymes que venden en la plataforma utilizó herramientas de inteligencia artificial por primera vez durante 2025. Entre ellas, cerca del 70% las empleó para mejorar imágenes de productos, el 20% para crear videos y el 14% para analizar reseñas, reclamos y cancelaciones.

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En cuanto al alcance territorial, el 51% de las pymes vendedoras llegó a una ciudad en la que antes no comercializaba sus productos. A su vez, dos de cada tres envíos cruzaron al menos un límite provincial.

En Córdoba, más de 18.500 pymes y emprendedores vendieron por Mercado Libre y registraron operaciones superiores a US$264 millones, según el informe. Para el 47% de los vendedores cordobeses, la plataforma fue su principal canal de ventas, mientras que el 75% de los envíos originados en la provincia tuvo como destino otros distritos.

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El reporte también indicó que más de 239.000 empresas y emprendedores cordobeses utilizaron Mercado Pago para procesar cobros por transferencias, códigos QR o terminales de pago. En conjunto, movilizaron más de US$5.900 millones durante 2025.

Los resultados se inscriben en una expansión más amplia del comercio electrónico. Según las estadísticas sectoriales recopiladas en el documento, las ventas por internet en Argentina crecieron un 40% en términos reales en los últimos cinco años. En 2025, el sector superó los US$27.000 millones de facturación y representó cerca del 6% del consumo privado del país.

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