Abren las preinscripciones para el voluntariado por la visita del papa León XIV a la Argentina

La organización de la visita del papa León XIV a la Argentina abrió la preinscripción de voluntarios y estima que necesitará cerca de 20.000 personas para colaborar en las distintas actividades.

Federico Desteffaniz, coordinador de Voluntarios del Equipo Organizador, informó a Cadena 3 que ya se registraron más de 8.000 postulantes.

"Hace unos días compartíamos que habíamos llegado a los 5.000 inscritos. Hoy por la mañana ya superamos los 8.000", señaló. El coordinador destacó el crecimiento de la convocatoria y expresó que aspiran a seguir sumando personas dispuestas a participar.

Según explicó, la mayor demanda de colaboradores estará concentrada en los encuentros multitudinarios. La estimación de trabajo es de unos mil voluntarios por cada 100 mil asistentes: una celebración con un millón de personas, por ejemplo, requeriría alrededor de 10 mil colaboradores.

Para postularse, los interesados deben completar el formulario oficial del Episcopado. La convocatoria establece que podrán participar argentinos o personas con residencia en el país, de entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026, y que las instancias de formación serán obligatorias.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Desteffaniz detalló que se solicitan datos personales, una imagen del DNI y una fotografía tipo carnet. Las personas con discapacidad también pueden adjuntar, de manera opcional, el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La convocatoria está abierta a postulantes de todo el país. Quienes necesiten alojamiento deberán indicarlo en el formulario y precisar para qué noches lo requieren. Según aseguró el coordinador, la organización se encargará de cubrir el hospedaje de los voluntarios que no sean de las localidades donde se desarrollarán las actividades.

El envío de la solicitud es el comienzo de un proceso de evaluación. Primero, cada aspirante recibirá un correo electrónico que confirmará que su candidatura fue registrada. Luego, el área de Registro del Equipo Nacional de Voluntarios revisará que los datos y la documentación estén correctamente cargados.

Si esa instancia se completa, llegará una nueva notificación por correo con el avance a la siguiente etapa. Antes de confirmar la incorporación, se realizará una revisión a cargo de las autoridades y las fuerzas de seguridad.

"Una vez que eso queda completado, la persona efectivamente se convierte en voluntario", explicó Desteffaniz. A partir de entonces, el equipo de la sede correspondiente se comunicará directamente con cada seleccionado para informarle los pasos a seguir.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las tareas dependerán de las características y las necesidades de cada encuentro. El coordinador aclaró que una misa multitudinaria exige una organización diferente de la que requiere una actividad con una participación más reducida.

Entre las funciones previstas mencionó el apoyo a las celebraciones litúrgicas, la atención a peregrinos y fieles, el acompañamiento a otros voluntarios y las tareas de accesibilidad para personas con discapacidad. También habrá colaboradores en logística general, equipos internos de organización y comunicación.

"Los voluntarios necesitan de voluntarios que también los acompañen", destacó, al explicar que el operativo incluirá asistencia para quienes estén prestando servicio.

Sobre las motivaciones de los postulantes, Desteffaniz señaló que en las consultas aparece con fuerza el deseo de participar de un acontecimiento histórico. Recordó que Juan Pablo II visitó el país en 1987 y expresó la alegría que genera la llegada de León XIV.

"Una oportunidad tan histórica, tan única y la posibilidad de servir en este evento tan histórico y tan trascendente", resumió.

Cualquier interesado en sumarse al voluntariado, lo puede hacer ingresando a www.episcopado.org.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Rodolfo Barili.