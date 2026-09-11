Colapinto fue crítico tras las prácticas en Madrid: "Estamos a años luz de los Racing Bulls"

Franco Colapinto no ocultó su preocupación después de las dos primeras prácticas del Gran Premio de España en Madrid. El piloto argentino reconoció que Alpine quedó lejos del rendimiento de los Racing Bulls y que el equipo no consiguió encontrar las mejoras esperadas entre la FP1 y la FP2.

“Estamos a años luz de los Racing Bulls. Hay que entender un poco el por qué”, analizó Colapinto al finalizar la actividad del viernes en diálogo con ESPN.

Colapinto explicó que el equipo comenzó el día con varias dificultades y que, pese a detectar algunos aspectos para corregir, no logró trasladar esas mejoras al rendimiento general.

“Fue un día difícil. En la FP1 estábamos lejos, pero creo que había mucho por mejorar. En la FP2 no dimos ningún salto”, señaló.

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El argentino contó que se trabajó especialmente sobre el comportamiento del tren delantero y la dureza del auto al pasar por los pianos. Según explicó, ese aspecto mostró una evolución, aunque el cambio tuvo un costo en otras áreas.

“En los pianos estaba muy duro el auto, eso mejoró, pero después perdimos un poco de carga y atrás el auto va muy mal”, describió.

“El auto va muy mal atrás”

Uno de los principales problemas que encontró Colapinto estuvo en el comportamiento de la parte trasera del Alpine. El piloto aseguró que el auto volvió a mostrarse impredecible y que resultó difícil encontrar una dirección clara para evolucionarlo.

“Creo que de vuelta es muy impredecible y un poco raro de mejorar”, sostuvo.

Para el argentino, la principal deuda del equipo quedó marcada por la comparación entre las dos sesiones: Alpine esperaba dar un paso adelante entre la FP1 y la FP2, pero ese progreso no apareció.

“No dimos el paso de FP1 a FP2 que tendríamos que haber dado”, reconoció.

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Tráfico y una pista difícil para adelantar

Colapinto tampoco pudo completar una vuelta con neumáticos blandos en condiciones ideales. Cuando intentaba aprovechar ese compuesto, se encontró con Liam Lawson en una de las curvas largas y perdió la posibilidad de mejorar su registro.

“No hice la vuelta con la goma blanda porque se cruzó Lawson en la curva larga”, explicó.

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Además, remarcó una característica que podría tener un peso importante durante la carrera del domingo: la dificultad para adelantar en el nuevo circuito madrileño.

“En general es una pista difícil de pasar, casi es imposible pasar”, afirmó Colapinto.

El piloto de Alpine cerró su análisis con una mirada puesta en el trabajo del equipo durante la noche. “Veremos qué pasará el domingo, pero hay mucho para trabajar hoy a la noche y entender”, concluyó.