La Corte Suprema de Brasil investiga a Flávio Bolsonaro por corrupción y lavado de dinero

A menos de un mes de las elecciones presidenciales de Brasil, el candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, quedó directamente involucrado en una investigación del Supremo Tribunal Federal (STF) por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas.

El juez André Mendonça ordenó este viernes abrir una investigación para determinar si el senador tuvo participación irregular en el financiamiento de Dark Horse, una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

La causa ya estaba bajo investigación y el jueves la Policía Federal realizó un amplio operativo para determinar si recursos públicos destinados originalmente a proyectos sociales fueron desviados hacia empresas vinculadas con la producción del filme.

Los fondos para la película

La investigación cobró fuerza luego de que Flávio Bolsonaro reconociera en mayo que había solicitado millonarios aportes al banquero Daniel Vorcaro, actualmente detenido, para financiar la película.

Mensajes revelados durante la pesquisa muestran que el senador habría pedido 131 millones de reales, unos 26 millones de dólares, para la producción de Dark Horse. De acuerdo con planillas incautadas por la Policía Federal, unos 60 millones de reales habrían sido efectivamente entregados.

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Los investigadores buscan determinar además si parte de esos recursos terminó siendo utilizada para financiar a Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, quien reside en Estados Unidos.

Flávio negó cualquier irregularidad y sostuvo que todo el dinero destinado a la película fue de origen privado.

“No hay un solo centavo de dinero público. Que revisen todo de arriba abajo”, afirmó el candidato durante un acto de campaña.

Un operativo con 49 allanamientos

La investigación sobre la productora derivó el jueves en la denominada Operación Make Up, que incluyó 49 órdenes de allanamiento en San Pablo, Río de Janeiro, Ceará y Brasilia.

Entre los lugares alcanzados por el operativo hubo direcciones vinculadas con Mario Frias, diputado del Partido Liberal, exsecretario de Cultura durante el gobierno de Jair Bolsonaro y productor ejecutivo de la película.

La Policía Federal investiga si recursos provenientes de enmiendas parlamentarias destinadas a proyectos sociales fueron desviados hacia empresas relacionadas con Dark Horse, protagonizada por el actor estadounidense Jim Caviezel.

Los investigadores también detectaron movimientos considerados atípicos por unos 19 millones de reales, aproximadamente 3,5 millones de dólares, en una empresa vinculada con la producción. Según la pesquisa, esos movimientos no estarían respaldados por documentación que permita determinar su destino.

Restricciones para los investigados

El juez Flávio Dino, quien autorizó el operativo, levantó el secreto de sumario sobre su decisión y expuso parte de los elementos reunidos por los investigadores.

La pesquisa apunta a una presunta organización que habría captado, transferido y ocultado recursos públicos. También analiza los vínculos entre Mario Frias y Go Up Entertainment, la empresa que figura como productora de la película.

Frias y la titular de la productora, Karina Ferreira da Gama, quedaron bajo medidas judiciales. Entre ellas, la retención de sus pasaportes y la prohibición de salir del país y de mantener contacto entre sí.

Los investigadores los consideran sospechosos de delitos que incluyen lavado de dinero, organización delictiva y falsedad documental.

Flávio Bolsonaro denunció una “interferencia” electoral

El candidato presidencial reaccionó contra el operativo y acusó al juez Flávio Dino de utilizar el Supremo Tribunal Federal para “interferir en las elecciones”.

Flávio Bolsonaro vinculó la investigación con su crecimiento en las encuestas y sostuvo que se trata de una acción de carácter político.

El caso impacta directamente sobre una campaña electoral que aparece especialmente ajustada. Una encuesta de Nexus encargada por BTG Pactual mostró a Flávio Bolsonaro con 46% frente a 45% de Lula en un eventual balotaje, aunque dentro del margen de empate técnico.

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La primera vuelta está prevista para el 4 de octubre y, si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, los dos más votados competirán en una segunda vuelta el 25 de octubre.