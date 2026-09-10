FOTO: Fuerte respuesta de China a Estados Unidos: cuestionó las "amenazas" y habló de intereses ocultos.

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- La Embajada de China en Argentina expresó su desacuerdo con recientes comentarios de un funcionario estadounidense que mencionó supuestas "amenazas disfrazadas de competencia", advirtiendo sobre el uso de tales argumentos.

En un comunicado emitido por su portavoz, la representación diplomática china relacionó estas afirmaciones con antecedentes en los que, según indicaron, se utilizaron advertencias de seguridad para justificar ciertas acciones.

El comunicado hizo referencia al incidente conocido como la "bolsa de detergente", que en su momento fue presentado como evidencia de un arma de destrucción masiva.

Asimismo, mencionaron el caso de la empresa francesa Alstom, que, según la Embajada china, se vio forzada a venderse a un precio inferior bajo el argumento de que representaba una "amenaza para el orden económico y jurídico de cierto país".

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, la declaración también aludió al escándalo conocido como "PRISM", utilizado por la representación diplomática para cuestionar a quienes se presentan como defensores de la ciberseguridad.

"Las aparentes amenazas de las que se habla ahora son pura invención", afirmó el portavoz de la Embajada en el comunicado, subrayando que existen antecedentes similares. La representación diplomática china argumentó que algunas advertencias son utilizadas para presentar intereses propios como si fueran riesgos compartidos por diversos países.

En este contexto, señalaron que hay actores que se especializan en disfrazar sus propios intereses como "amenazas comunes" y pidieron mantener una actitud de alerta frente a este tipo de advertencias.

El comunicado concluyó con una advertencia sobre lo que calificaron como "advertencias bienintencionadas" y cuestionaron la legitimidad de argumentos que, según Beijing, pueden ocultar otros intereses.