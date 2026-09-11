El Gobierno de Tierra del Fuego respaldó la base naval de Ushuaia tras recibir a Quirno y Presti

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, respaldó el proyecto de la Base Naval Integrada de Ushuaia tras reunirse este viernes con el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

El mandatario sostuvo que la iniciativa es fundamental para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y desarrollar la logística antártica.

Los funcionarios nacionales encabezaron una comitiva que visitó la Casa de Gobierno provincial y cuya agenda incluyó una recorrida por el predio destinado a la base. La actividad se enmarca en los anuncios del presidente Javier Milei para impulsar esa infraestructura y las obras en la Base Conjunta Antártica Petrel.

Al salir del encuentro, Melella destacó que la construcción de la base y el desarrollo del polo logístico antártico constituyen una demanda de larga data. Según recordó, son proyectos que se plantean desde hace unos 40 años y que distintas gestiones buscaron impulsar.

"Nuestra provincia tiene un lugar geopolítico estratégico único que el mundo lo mira", expresó. En ese sentido, consideró necesario avanzar frente al desarrollo de otros países en la región: "Si uno ve cómo avanza Chile, avanza Gran Bretaña. Con todo respeto, la Argentina no se puede quedar".

El gobernador remarcó que las diferencias con el Gobierno nacional no impiden acompañar una iniciativa que considera importante para la provincia y el país. "Por más que uno tenga diferencias políticas, diferencias ideológicas en algunas cuestiones", señaló, existe coincidencia sobre la necesidad de concretar el proyecto: "Totalmente de acuerdo y hay que hacerlo".

Melella también valoró los avances vinculados con la Base Petrel y recordó que su gestión venía promoviendo estas iniciativas desde el gobierno nacional anterior. En particular, mencionó la colocación de la piedra fundamental de la Base Naval Integrada como antecedente del trabajo realizado.

"Lo veníamos pidiendo", sostuvo, y expresó su expectativa de que la obra pueda concretarse. “Es importante para toda la provincia y para el país”, insistió.

De acuerdo con las estimaciones mencionadas durante la cobertura, el proyecto demandaría una inversión de entre 400 y 500 millones de dólares, con un plazo de ejecución previsto de entre dos y tres años, si se cumplen las condiciones proyectadas.

Informe de Sebastián Peri Robledo.