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Mirtha Legrand seguirá internada hasta el lunes: qué dice el nuevo parte médico

En un comunicado, se precisó que la diva de los almuerzos mantiene una "participación activa de su kinesiólogo" como parte de su proceso de recuperación.

11/09/2026 | 13:34Redacción Cadena 3

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FOTO: Mirtha Legrand

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La conductora Mirtha Legrand continúa su evolución favorable respecto del cuadro respiratorio que motivó su internación, a los 99 años, en el Sanatorio Mater Dei, según informaron las autoridades médicas en un nuevo parte difundido este viernes.

En el comunicado, firmado por la Dirección Médica del centro de salud ubicado en el barrio porteño de Palermo, se precisó que la diva de los almuerzos mantiene una "participación activa de su kinesiólogo" como parte de su proceso de recuperación.

Asimismo, se detalló que la presentadora "está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares", mostrando un buen estado de ánimo y manteniéndose acompañada por su entorno más cercano.

A través del escrito, la propia Mirtha aprovechó para hacer llegar su gratitud hacia el público y la prensa: "Agradece a todos las muestras de cariño", señalaron desde el sanatorio.

Por último, el centro de salud aclaró que solo comunicará novedades en caso de ser necesario y adelantó: "Informaremos por este medio y de no mediar cambios, el día lunes emitiremos un nuevo parte médico".

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Informe de Ariel Rodríguez.

Lectura rápida

¿Quién está internada en el Sanatorio Mater Dei? La conductora Mirtha Legrand está internada en el Sanatorio Mater Dei.

¿Cuál es la edad de Mirtha Legrand? Mirtha Legrand tiene 99 años.

¿Qué tipo de cuadro motivó su internación? Su internación fue motivada por un cuadro respiratorio.

¿Qué información se detalló en el comunicado médico? El comunicado indicó que Mirtha mantiene una "participación activa de su kinesiólogo" y está recibiendo visitas.

¿Cuándo se emitirá un nuevo parte médico? Un nuevo parte médico será emitido el día lunes, si no hay cambios.

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