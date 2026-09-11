Colapinto terminó 13° en la primera práctica del GP de España en Madrid

Franco Colapinto terminó 13° en la primera práctica libre del Gran Premio de España, que marcó el estreno oficial del nuevo circuito Madring, en Madrid.

El argentino, a bordo de su Alpine, registró una mejor vuelta de 1m35s933 y quedó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalizó 14° luego de que le quitaran su último tiempo por exceder los límites de pista.

La sesión se desarrolló sin incidentes pese a las dificultades que los pilotos habían anticipado para el nuevo trazado español.

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¡UNO DE SUS PUNTOS FUERTES! Franco Colapinto práctica la largada al final de la FP1 en el Madring.



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Colapinto fue de menor a mayor

El piloto argentino tuvo un comienzo tranquilo. Completó una vuelta de instalación y regresó a los boxes, mientras que Alpine demoró más de 15 minutos en volver a poner sus autos en pista.

Cuando retomó la actividad, Colapinto comenzó con un tiempo de 1m41s965 y fue bajando progresivamente su registro a 1m40s214, 1m40s107 y 1m38s620.

Con esos tiempos avanzó hasta la 15° posición antes de que los equipos comenzaran a buscar sus mejores registros con los neumáticos blandos.

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Alpine fue el último de los equipos en montar los C4 de Pirelli. Con ese compuesto, Colapinto marcó inicialmente 1m36s398 y quedó 14°, justo detrás de Gasly.

El argentino cerró 13° y superó a Gasly

A cinco minutos de la bandera a cuadros, Colapinto volvió a mejorar su registro y estableció su mejor vuelta del día: 1m35s933.

Ese tiempo le permitió subir al 13° puesto y quedar por delante de Gasly. El francés tuvo un último intento y llegó a colocarse 12°, pero su vuelta fue eliminada por exceder los límites de la pista, por lo que finalmente terminó 14°.

La diferencia entre ambos pilotos de Alpine fue, de esta manera, favorable al argentino en el primer contacto oficial con el nuevo circuito madrileño.

Russell marcó el ritmo

George Russell fue el más rápido de la sesión con un tiempo de 1m34s077, en un doblete de Mercedes junto a Kimi Antonelli, que terminó segundo a 0s286.

Charles Leclerc fue tercero y Lewis Hamilton cuarto, mientras que Max Verstappen quedó quinto, seguido por Lando Norris, Arvid Lindblad, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg y Liam Lawson.

Sergio Pérez, en tanto, terminó 21°, apenas por delante de Valtteri Bottas. El mexicano tuvo además que regresar a los boxes al comienzo de la práctica para realizar un cambio de volante.

La primera experiencia de la Fórmula 1 en el Madring terminó sin incidentes importantes, aunque los pilotos deberán seguir adaptándose a un circuito que combina curvas ciegas, cambios de elevación, peraltes y sectores técnicos.

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