Pasito: la app argentina creada por tres jóvenes que premia con descuentos a quienes caminan

Lanzada en mayo como una solución para incentivar la actividad física y dinamizar el comercio de cercanía, la aplicación argentina Pasito se convirtió en un fenómeno viral con más de 1.200.000 usuarios activos y 1.600 locales adheridos en todo el país.

Desarrollada por Lisandro Schamberger junto a su hermano y su cuñada, la plataforma premia el desplazamiento a pie convirtiendo la distancia recorrida en beneficios tangibles para el consumo diario.

El mecanismo de la herramienta se vincula de forma directa con el contador de pasos que traen integrados los teléfonos móviles, otorgando un punto ("un pasito") por cada mil pasos registrados.

Esos puntos acumulados pueden canjearse en ciudades como Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Mendoza, La Plata y Mar del Plata por incentivos que van desde un café —disponible al alcanzar los 40 puntos— hasta clases de pilates, talleres de cerámica, plantas o entradas para conciertos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La iniciativa surgió como una respuesta al creciente sedentarismo y al impacto del consumo por delivery en los negocios gastronómicos de barrio.

En cuanto a las métricas de la plataforma, un dato llamativo refleja la brecha generacional: el 75% de los usuarios tiene entre 18 y 25 años, aunque ese segmento etario es el que registra la menor cantidad de pasos diarios en comparación con los adultos de 25 a 50 años, quienes promedian casi el doble de distancia caminada.

Ante la rápida expansión y el desborde inicial de descargas, la startup debió ampliar su estructura operativa y hoy cuenta con un equipo de dieza personas enfocado en sumar nuevas alianzas comerciales e incorporar eventos masivos.

La app continúa sumando usuarios en todo el territorio nacional motivando a las personas a mantenerse activas mientras benefician a la economía local.