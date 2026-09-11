Robaron ocho aires acondicionados de un centro de salud de Santa Fe

Un centro de salud de la ciudad de Santa Fe fue víctima de un importante robo que dejó al establecimiento sin ocho equipos de aire acondicionado. El hecho ocurrió en el dispensario San Martín, ubicado en la zona norte de la capital provincial, en el sector de Estrada y Alberti.

Los delincuentes ingresaron al establecimiento y desmontaron los equipos de refrigeración. El robo fue descubierto por los trabajadores al llegar al lugar.

“Cuando llegamos nos faltaban los aires. Ocho aires”, contó Ángeles, una de las enfermeras que trabaja en el dispensario.

El hecho no solo representa un perjuicio económico para el centro de salud, sino que también afecta las condiciones en las que trabajadores y pacientes deben permanecer durante la atención.

Preocupación

La enfermera aseguró que el robo se suma a otros episodios que vienen afectando a los trabajadores del lugar.

“Siempre nos están robando cosas a las compañeras”, señaló, y mencionó entre otros hechos el robo de ruedas auxiliares de los vehículos utilizados por el personal.

La trabajadora expresó además su malestar porque se trata de un espacio destinado a brindar atención sanitaria a los vecinos. “Trabajamos para la comunidad y nos duele muchísimo porque nos arruinan”, sostuvo.

Los trabajadores también manifestaron preocupación por la falta de seguridad en los alrededores del dispensario y reclamaron mayor presencia policial, especialmente teniendo en cuenta que el establecimiento comienza su actividad desde temprano.

El robo de los ocho equipos vuelve a poner el foco sobre la seguridad de los centros de salud barriales, lugares a los que diariamente concurren vecinos para recibir atención médica y que necesitan contar con condiciones adecuadas para funcionar.

Por el momento, no se informó oficialmente sobre personas detenidas por el hecho ni sobre la recuperación de los equipos sustraídos.