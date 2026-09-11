Andrés Gil se pronuncia sobre rumores de infidelidad con Gimena Accardi: "Ya dije lo que tenía que decir"

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) -- En medio de las versiones que han vuelto a surgir sobre un posible vínculo entre los actores Gimena Accardi y Andrés Gil, el actor, actual pareja de Candela Vetrano, se expresó sobre estos rumores y manifestó su sorpresa por su regreso.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el final de la relación entre Accardi y Nicolás Vázquez se debió a una infidelidad de parte de ella, y los rumores apuntaron a Gil como el posible tercero en discordia. Sin embargo, la actriz se encargó de desmentir tales afirmaciones en su momento, evitando que la situación se intensificara.

Recientemente, Ángel de Brito confirmó que efectivamente existió un vínculo entre los actores, lo que llevó a que el rumor resurgiera. Por este motivo, Andrés Gil decidió hablar en Desayuno Americano y aclarar la situación: "Pasó hace un montón de tiempo, yo ya dije lo que tenía que decir, entiendo que estas cosas reflotan, no sé bien por qué justo ahora, pero yo ya dije lo que tenía que decir".

Gil también afirmó: "Con Cande aclaré lo que tenía que aclarar en su momento. La verdad es que estamos en un gran momento juntos, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, crecimos juntos, desde que yo tengo 26 y ella 24, pasamos por un montón de situaciones como pareja".

El actor no negó ni confirmó las versiones, pero sí admitió haber tenido una conversación con su pareja sobre lo ocurrido, subrayando que están disfrutando de su relación: "Somos una pareja real como cualquier otra, tenemos nuestros temas y ahora estamos disfrutando de lo que supimos construir. No tengo mucho más que decir y tampoco tengo por qué aclarar públicamente, ya hablé con los que tenía que hablar y está todo bien y con la gente que me quiere está todo aclarado".

Además, se distanció de la imagen de "amistad" que los medios le atribuyeron con Accardi y Vázquez durante el escándalo: "Muchas boludeces que se dijeron, no voy a estar aclarando todo el tiempo esto. Nunca hubo tanta amistad. Ahora obviamente tenemos vínculo, todo lo que pasó fue muy incómodo para todos y cada uno sigue con su vida".

Finalmente, Gil expresó: "Nosotros con nuestros amigos, que son los de siempre, y disfrutando ahora el momento lindo que estamos viviendo. Mirá que hay quilombos sucediendo ahora y vuelven a lo anterior. Yo indiferencia hay muchas cosas que se dijeron que son mentira. No me interesa meterme ahí. Yo y mi familia estamos muy bien y quiero cuidar a Cande para que no vuelvan a decir cualquier cosa".