El Aeropuerto Internacional de Nashville podría adoptar el nombre de Dolly Parton

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) -- A casi tres semanas del fallecimiento de la célebre cantante y figura del country, Dolly Parton, el Aeropuerto Internacional de Nashville está considerando un cambio de nombre en su honor. Aunque aún no se ha definido el nuevo nombre, la opción más mencionada es Aeropuerto Internacional Dolly Parton.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la Autoridad del Aeropuerto Metropolitano de Nashville ha votado 6-0 a favor de iniciar oficialmente el proceso para cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Nashville en homenaje a Dolly Parton.

Las autoridades han declarado: "Si bien aún no se ha determinado el nombre definitivo", están trabajando "estrechamente con las partes pertinentes para definir cuidadosamente cómo se incorporará el nombre y el legado de Dolly Parton".

Lo que comenzó como una broma para rendir homenaje a la artista durante su vida, ahora se está convirtiendo en una realidad. "Esta votación representa el primer paso de un proceso complejo", señaló la junta de Nashville.

Aún se necesitan más aprobaciones y permisos, pero el apoyo de funcionarios gubernamentales y la comunidad de Nashville aumentan la probabilidad de que el cambio se lleve a cabo. "En los próximos meses esperamos compartir planes más concretos sobre los siguientes pasos y su implementación. Agradecemos enormemente el apoyo y el entusiasmo de nuestra comunidad y de los fans de Dolly en todo el mundo. Compartiremos más detalles a medida que se finalicen los planes", comunicaron las autoridades.

En una entrevista previa, Dolly Parton había reaccionado con humor a la posibilidad de que el aeropuerto llevara su nombre: "Suena muy divertido decir: 'Su vuelo sale del D. Parton de Nashville'", comentó en 2025.

El respaldo más significativo provino del gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien afirmó que renombrar el aeropuerto sería una excelente manera de honrar a la artista: "Es apropiado que el Aeropuerto Internacional de Nashville lleve el nombre de la hija predilecta de nuestro estado y reciba a los viajeros con el legado perdurable de la música, la generosidad, la fe y la bondad de Dolly".