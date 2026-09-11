"Mini yo": la emoción de Lando Norris por un video de Cadena 3

Hay imágenes que trascienden fronteras y esta es una de ellas. Lando Norris, actual campeón del mundo de Fórmula 1, se encontró con un video publicado por Cadena 3 y decidió compartirlo con sus millones de seguidores.

La escena tiene como protagonista a un pequeño kartista, de no más de siete años, que luce un casco con un diseño prácticamente idéntico al que utiliza Norris para competir con McLaren.

En las imágenes se lo puede ver corriendo hacia uno de los kartings que lo espera en la grilla de partida. La carrera estaba por comenzar y el pequeño apuraba el paso para llegar a tiempo.

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La ternura de la escena está, en buena parte, en el contraste entre el tamaño del casco y el cuerpo del niño. El casco parece casi tan grande como él mientras corre, concentrado en llegar a su karting y comenzar la carrera.

La imagen llamó la atención de Norris, que se encontró con la publicación de Cadena 3 y decidió compartirla en su propia cuenta de Instagram.

Sobre el video, el campeón escribió simplemente: “Mini Me” —“Mini yo”—, acompañado por un corazón y una cara riendo.

La referencia no fue casual: el pequeño utiliza un diseño que remite directamente al casco que Norris lleva en la Fórmula 1.

El episodio también muestra, de una manera tan inesperada como simpática, hasta dónde puede llegar una cobertura periodística. El video publicado originalmente por Cadena 3 llegó nada menos que a las redes sociales del campeón mundial de Fórmula 1. Norris no solo lo vio, sino que quiso compartirlo con sus seguidores y dejar su propia reacción ante la escena.

Así, la imagen de un pequeño piloto apurado por llegar a su karting terminó recorriendo un camino mucho más largo del imaginado: desde una grilla hasta el Instagram de una de las grandes figuras del automovilismo mundial.

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