Abrieron una causa contra "Chiqui" Tapia por su patrimonio durante su gestión en el CEAMSE

FOTO: Abrieron una causa contra "Chiqui" Tapia por su patrimonio durante su gestión en el C

El fiscal federal Gerardo Pollicita abrió este viernes una investigación penal para determinar si Claudio “Chiqui” Tapia incurrió en un presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), organismo que actualmente preside.

El funcionario judicial le pidió al juez federal Ariel Lijo que ordene las primeras medidas de prueba para analizar la evolución patrimonial del titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Entre las medidas solicitadas se encuentra el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Tapia, además de pedidos de información a distintos organismos públicos.

Qué investiga la Justicia

Pollicita requirió informes a ANSES, ARCA, Banco Central, Caja de Valores, Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre la documentación disponible relacionada con el patrimonio del presidente de la AFA.

También solicitó las declaraciones juradas que Tapia presentó desde su ingreso al CEAMSE, incluidos sus anexos reservados, y pidió al organismo sus antecedentes laborales y los ingresos percibidos durante ese período.

Con toda esa información, el fiscal pretende avanzar en un informe patrimonial, económico y financiero que permita establecer si existe alguna inconsistencia entre los bienes declarados y los ingresos acreditados.

La denuncia contra Tapia

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien cuestionó la evolución del patrimonio de Tapia entre 2017 y 2024.

Según el análisis presentado por el denunciante a partir de las declaraciones juradas, la liquidez de Tapia habría registrado un incremento cercano al 1.000% durante ese período.

Tofoni sostuvo además que ese crecimiento no encontraría correlato con los ingresos lícitos declarados por el dirigente. La denuncia deberá ser ahora contrastada con la información que reúna la Justicia.

El vínculo de Tapia con el CEAMSE

El CEAMSE es una empresa pública de carácter mixto, integrada por la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, que administra la gestión de residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Tapia fue designado vicepresidente del organismo en 2014, durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño. Permaneció en ese cargo hasta 2024, cuando asumió como presidente por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Además de su función en el CEAMSE y la presidencia de la AFA, Tapia es vicepresidente de la Conmebol. La presidencia de la AFA, de acuerdo con la denuncia, es ejercida ad honorem.

La causa quedó en Comodoro Py

La investigación tuvo inicialmente una discusión de competencia entre la Justicia federal y los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta semana, la Cámara Federal resolvió que el expediente debe tramitarse en los tribunales federales de Comodoro Py. A partir de esa decisión, Pollicita formalizó el requerimiento de instrucción y solicitó las primeras medidas para determinar la situación patrimonial de Tapia.

La investigación deberá establecer, a partir de la documentación que se incorpore al expediente, si existen elementos que permitan avanzar sobre las sospechas planteadas en la denuncia.