El presidente de la Corte habló en Rosario de cambios en la Justicia: "Hay mucho que limpiar"

FOTO: El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, participó este viernes en Rosario del acto de jura de Florentino Malaponte como nuevo integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Durante su discurso, destacó el proceso de designación de magistrados y planteó la necesidad de continuar con cambios dentro del Poder Judicial.

El magistrado valoró especialmente el envío de pliegos para la cobertura de cargos judiciales por parte del Ministerio de Justicia de la Nación. “El reconocimiento tiene que extenderse también a la gestión del ministro de Justicia, porque la verdad que nos ha sorprendido con el envío de tantos pliegos”, sostuvo.

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En ese sentido, remarcó que la Corte viene participando de actos de asunción de nuevos magistrados en distintas jurisdicciones del país. “Estamos todas las semanas recorriendo distintas jurisdicciones para que asuman nuevos magistrados”, señaló.

El titular del máximo tribunal también hizo referencia a los aspectos pendientes dentro de la Justicia y sostuvo que todavía queda trabajo por delante. “Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía y lo vamos a seguir haciendo”, afirmó.

Rosatti recordó además un planteo realizado cuatro años atrás, cuando, según explicó, la Corte había asumido el compromiso de poner “el reflector” sobre el funcionamiento del Poder Judicial. “Cuando uno pone el reflector, cuando uno ilumina algo, lo que está claro se hace más claro, y lo que sospecho queda de frente”, expresó.

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En esa línea, aseguró que el compromiso de la Corte es continuar avanzando en ese proceso y destacó el acompañamiento institucional que, según indicó, permite profundizar las acciones. “Ahora también sabemos que hay muchísimo acompañamiento institucional y eso hace que podamos redoblar nuestros esfuerzos”, afirmó.

El presidente de la Corte vinculó la asunción con ese proceso de renovación de la Justicia. “En ese marco se inscribe la asunción al cargo del doctor Malaponte”, sostuvo.

Malaponte se incorporó formalmente este viernes a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en un acto que contó con la presencia de autoridades judiciales y representantes institucionales.