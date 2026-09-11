Habilitaron el Camino de las Altas Cumbres tras el corte por nieve
La Policía Caminera había interrumpido el tránsito durante la noche por la presencia de hielo y baja visibilidad. Este viernes por la tarde se normalizó el paso.
11/09/2026 | 15:30Redacción Cadena 3
FOTO: El Camino de las Altas Cumbres, con neblina y aguanieve (Foto: @PoliciaCbaOf)
FOTO: La nieve comenzó a caer este jueves a la noche, alrededor de las 23.
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Audio. Por la nieve, cortaron el Camino de las Altas Cumbres en Córdoba
Turno Noche
El Camino de las Altas Cumbres quedó nuevamente habilitado este viernes por la tarde, luego de permanecer cerrado de manera preventiva por la presencia de nieve, hielo y baja visibilidad.
La Policía Caminera de Córdoba informó a las 15:25 que la ruta provincial E-34 ya se encontraba habilitada para el paso vehicular en la zona de Cañada Larga, en el departamento San Alberto.
El corte había comenzado durante la noche
La interrupción del tránsito se había dispuesto el jueves por la noche debido a las condiciones meteorológicas en el sector de La Posta, en el Valle de Traslasierra.
La caída de nieve generó presencia de hielo sobre la calzada y redujo la visibilidad, por lo que las autoridades resolvieron cerrar el paso de vehículos como medida preventiva.
En ese momento, la temperatura rondaba los cuatro grados y se registraban fuertes vientos en la zona.
Tránsito habilitado
Según el último parte oficial, emitido a las 15:25 de este viernes 11 de septiembre, personal de la Policía Caminera confirmó que el Camino de las Altas Cumbres se encuentra habilitado y sin novedades.
De esta manera, quedó restablecido el tránsito vehicular por la ruta provincial E-34 entre el Valle de Traslasierra y el área de las Altas Cumbres.
Informe de Roberto Fontanari.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Córdoba? La Policía Caminera cortó el Caminio de las Altas Cumbres por la caída de nieve.
¿Quién tomó la decisión del corte? La decisión fue tomada por las autoridades de la Policía Caminera.
¿Cuándo se inició el fenómeno meteorológico? El fenómeno comenzó pasadas las 23 del jueves.
¿Dónde se registró este fenómeno? En la ruta provincial E-34, en zona de La Posta, en el Valle de Traslasierra.
¿Por qué se cerró el paso de vehículos? Se cerró por la presencia de hielo en la calzada y la baja visibilidad.