FIA Fórmula 3: Fortuna dispar para Colnaghi en Madrid, clasificó 16° y 5° para las dos carreras

FOTO: Colnaghi mejoró en la Clasificación 2 y tiene el 5° puesta para el domingo

El piloto ítalo-argentino Mattia Colnaghi de MP Motorsport fue 16° y 5° en las dos clasificaciones de la ronda final de FIA Fórmula 3 en el ''Madring'' -5.416 mts.-, donde este fin de semana se disputan dos carreras.

El piloto de ART Grand Prix, Taito Kato, logró su primera Pole Position de Fórmula 3 FIA con una actuación impresionante en la primera sesión de clasificación (Q1), marcando un tiempo de 1:50.535 y superando a Pedro Clerot por 0,012 segundos.

En la segunda sesión de clasificación (Q2), el piloto de MP Motorsport, Tuukka Taponen, superó de forma impresionante al aspirante al título Ugo Ugochukwu para hacerse con la P1 de la Carrera Principal 2.

El piloto de Campos Racing también fue cuarto en la Q1, mientras que su rival Freddie Slater tuvo dificultades, terminando 17.º en la sesión inicial y octavo en la Q2.

CLASIFICACIÓN 1

Kato fue el primer piloto en cruzar la línea de meta y marcó un tiempo de 1:51.127. Nadie pudo igualar al piloto de ART; Alex Powell quedó segundo, a 0,161 segundos.

No fueron buenas noticias para TRIDENT: el pontón lateral del coche de Noah Stromsted se soltó tras un contacto con Kanato Le en la vuelta de calentamiento, mientras que Slater se quejaba de problemas con su monoplaza.

En la segunda tanda de vueltas, Kato mejoró su tiempo a 1:50.639, con Jin Nakamura a 0,218 segundos en segunda posición.

Los pilotos japoneses perdieron una posición poco después, cuando Clerot (de Rodin Motorsport) marcó el mejor tiempo con 1:50.547.

En la lucha por el título, Slater se encontraba en la undécima posición. El líder del campeonato seguía quejándose de problemas en su coche.

TRIDENT llamó a boxes a su piloto y le montó un juego nuevo de neumáticos duros, mientras el resto de la parrilla continuaba en pista.

Kato mejoró hasta el 1:50.535 para superar a Clerot por 0,012 segundos, mientras Ugochukwu ascendía a la cuarta plaza. Slater, a pesar de los neumáticos nuevos, comunicó por radio que seguía teniendo problemas con su TRIDENT.

Por otro lado, la sesión de Brando Badoer parecía haber terminado tras chocar contra las barreras, dejando al equipo Rodin en una carrera contrarreloj para reparar la suspensión trasera izquierda antes de la segunda sesión de clasificación.

Ya en pista, Kato no pudo mejorar su tiempo en la última vuelta de la Q1. Pero sus rivales tampoco pudieron superarlo, lo que le aseguró la *pole position* para la Carrera Principal 1, mientras que Clerot se conformó con la segunda plaza por delante de Taponen.

Ugochukwu fue cuarto, por delante de Enzo Deligny, seguido por Jin Nakamura en sexta posición, quien superó a Ernesto Rivera y Alessandro Giusti. Bruno del Pino terminó noveno, por delante de Alex Powell y Théophile Nael, mientras que James Wharton completó el grupo de los 12 mejores.

El piloto de PREMA Racing partirá desde la *pole* (con parrilla invertida) en la Carrera al Sprint del sábado, tras haberse definido la parrilla de la primera carrera del fin de semana en la sesión de clasificación Q1.

En la lucha por el título, Slater siguió teniendo dificultades; un bloqueo de neumáticos en la curva 1 lo relegó a la 17.ª posición en la primera sesión de clasificación, para su gran frustración.

CLASIFICACIÓN 2

Tras una breve pausa, los pilotos regresaron a la pista. Entre ellos estaba Slater, ya que el equipo TRIDENT había trabajado para reparar su coche durante el intervalo entre sesiones.

El piloto británico pareció recuperar el ritmo al marcar un tiempo de 1:49.972 y situarse primero, con Ugochukwu segundo, a más de medio segundo de su rival por el título.

Clerot y Badoer —este último de vuelta en pista tras reparar su coche— ascendieron a la segunda y tercera posición, aunque Nakamura se interpuso entre la pareja de Rodin poco después.

En la segunda tanda de vueltas, Kato saltó al primer puesto, pero Ugochukwu lo desplazó a la segunda plaza instantes después con un tiempo de 1:49.901.

Clerot mantuvo su buen estado de forma y se colocó líder con un registro de 1:49.830. Slater, tras marcar el mejor tiempo en el primer sector, bloqueó los neumáticos a la entrada de la curva 5, lo que le dejó quinto.

Ugochukwu recuperó entonces el primer puesto con un 1:49.771, mientras Slater abortaba su vuelta y regresaba a boxes. Clerot completó su siguiente giro situándose segundo, a 0,069 segundos del piloto de Campos.

En la última vuelta del día, Taponen marcó el mejor tiempo con 1:49.750. Ugochukwu cruzó la línea de meta pero no pudo mejorar su registro, manteniéndose en segunda posición. Por detrás, Clerot venía marcando tiempos rápidos, pero forzó demasiado en la última curva y terminó contra las barreras, lo que puso fin a la sesión.

Esto dejó a Taponen en la *pole position* para la segunda carrera principal, por delante de Ugochukwu y Clerot, con Kato en cuarta posición por delante de Mattia Colnaghi. Deligny fue sexto, seguido de Giusti y Slater, mientras que Yevan David ocupó la novena plaza. Rivera fue décimo, por delante de Badoer y Powell.

La primera carrera del fin de semana en Madrid se disputará el sábado por la mañana; la salida de la carrera al esprint está programada para las 11:05, hora local.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de fiaformula3.com y Red Bull Content Pool