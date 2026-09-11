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Murió un hombre de 30 años tras ser atropellado por un colectivo en Buenos Aires

La víctima fue embestida por un interno de la línea 152 en Retiro. El SAME constató su muerte en el lugar y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

11/09/2026 | 15:22Redacción Cadena 3

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Murió un hombre de 30 años tras ser atropellado por un colectivo en Buenos Aires.

FOTO: Murió un hombre de 30 años tras ser atropellado por un colectivo en Buenos Aires.

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Un hombre de 30 años murió este viernes tras ser atropellado por un colectivo de la línea 152 en la avenida Santa Fe al 983, entre Suipacha y Carlos Pellegrini, en el barrio porteño de Retiro.

El siniestro ocurrió durante la mañana y las circunstancias que provocaron el impacto todavía son investigadas. La víctima se encontraba, según los investigadores, en aparente situación de calle.

El SAME confirmó la muerte en el lugar

Los equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegaron al lugar y constataron que el hombre presentaba lesiones incompatibles con la vida.

Por el momento, los investigadores trabajan para establecer la identidad de la víctima y reconstruir cómo ocurrió el atropello.

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 23, encabezado por el juez Osvaldo Rappa.

Además, se realizó el procedimiento de Factor Humano sobre el conductor del colectivo, destinado a analizar las decisiones, conductas, errores u omisiones que pudieron haber incidido en el siniestro.

Un pasajero mayor de edad que viajaba en la unidad sufrió lesiones leves y recibió asistencia médica, aunque no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Otros tres accidentes dejaron heridos

La jornada también registró otros tres siniestros viales en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

En la avenida Pueyrredón, entre avenida Córdoba y San Luis, un motociclista atropelló a un hombre de 73 años, quien fue asistido y trasladado al Hospital Ramos Mejía.

En tanto, dos colectivos de las líneas 65 y 44 chocaron en la avenida Cabildo, a la altura de José Hernández. Una mujer de 21 años recibió atención médica y no necesitó ser trasladada.

El tercer episodio ocurrió en avenida Cramer y Congreso. Una frenada brusca de un colectivo de la línea 151 provocó que un niño de cuatro años sufriera un traumatismo craneoencefálico. El menor fue trasladado al Hospital Pirovano.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un hombre de 30 años murió tras ser atropellado por un colectivo de la línea 152.

¿Quién fue la víctima? Un hombre de 30 años que se encontraba en aparente situación de calle.

¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió el viernes por la mañana.

¿Dónde tuvo lugar? En la avenida Santa Fe al 983, en el barrio Retiro, Ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo se está investigando el caso? El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 23 investiga las circunstancias del atropello y realiza un procedimiento de Factor Humano sobre el conductor.

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