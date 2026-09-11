2° Congreso de Biotecnología de Córdoba: cooperación y bioseguridad, ejes de la segunda jornada

Con una masiva participación del público y una agenda marcada por la articulación entre distintos sectores, comenzó este viernes la segunda jornada del 2° Congreso de Biotecnología de Córdoba, que se desarrolla en el Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

La apertura tuvo lugar ante una Sala de las Américas colmada y estuvo a cargo de Fernando Sibilla, ministro de Producción de Córdoba, quien destacó el trabajo que viene realizando el Clúster de Biotecnología y puso el foco en la necesidad de profundizar la vinculación entre el sector público, el privado y el ámbito académico.

“Está teniendo resultados mucho más acelerados de lo que generalmente los clusters tienen en cualquier parte del mundo”, señaló Sibilla al referirse al desempeño de la iniciativa cordobesa.

En ese sentido, planteó el desafío de avanzar en una mayor articulación entre los distintos actores vinculados al desarrollo productivo y científico. “¿Cómo puedo llevar adelante el proceso de transformación si no vinculo los distintos sectores que pueden ayudar para que eso suceda?”, expresó.

El ministro sostuvo además que Córdoba tiene condiciones para dar un nuevo salto en materia de biotecnología. “Podemos hacer más”, afirmó, y agregó: “Hemos dado un ejemplo a nivel país y creo que tenemos ahora que dar un nuevo salto de calidad porque el potencial que tiene el cluster, la articulación de lo público y lo privado y lo académico nos puede traer grandes satisfacciones”.

Córdoba apuesta a la cooperación académica internacional

Entre las actividades paralelas de la jornada se destacó la Mesa Académica para la Vinculación y la Formación de Talento, un espacio que reunió a representantes del ámbito científico y universitario de Argentina, Brasil y México.

El encuentro permitió abordar distintos desafíos que atraviesa el sector académico, entre ellos la infraestructura, el acceso y funcionamiento de laboratorios y la formación de posgrado. El intercambio concluyó con la elaboración de un documento conjunto, como un paso orientado a fortalecer la cooperación y el desarrollo de la biotecnología en la región.

Lucio Simonella, del área de Vinculación Académica del Clúster de Biotecnología, explicó que la propuesta apunta a generar un espacio permanente de intercambio entre investigadores e instituciones.

“La idea es empezar a encontrarnos desde el ámbito académico y compartir visiones, hablar de nuestras fortalezas y de nuestras problemáticas”, señaló.

La convocatoria alcanzó tanto a investigadores presentes en Córdoba como a científicos que participaron de manera virtual desde distintos puntos de Argentina, México y Brasil.

Bioseguridad y Salud Global, en el centro del debate

El cierre de la mañana estuvo marcado por la conferencia “One Health: Bioseguridad y Salud Global”, que generó un intenso intercambio con el público a partir de la actualidad y relevancia de los temas abordados.

La actividad contó con la participación de Héctor Alex Saka (UNC), Viviana Re (UNC-CONICET), Andrés Poeylaut (Hrazymes SAS), Franco Fernández (INTA), Andrea Smania (FCQ-UNC) y Gabriela Barbás (Laboratorio Central de Córdoba).

Durante la conferencia se analizaron los desafíos vinculados con la bioseguridad y la salud pública desde una perspectiva integral, con especial atención a las enseñanzas que dejó la pandemia de coronavirus y a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia frente a eventuales amenazas sanitarias.

Entre los ejes tratados estuvieron la vigilancia ambiental, la investigación en laboratorio y la evolución de bacterias capaces de persistir frente a los antibióticos, problemáticas que plantean nuevos desafíos para los sistemas de salud y la investigación científica.

El intercambio con los asistentes reflejó el interés que generan estos temas y puso de manifiesto la necesidad de profundizar el diálogo entre la ciencia, el sistema sanitario, el sector productivo y las políticas públicas.

Así, la segunda jornada del Congreso volvió a poner en agenda uno de los principales desafíos para el ecosistema biotecnológico cordobés: transformar el conocimiento científico en capacidades concretas a partir de una mayor cooperación entre universidades, organismos públicos y empresas, tanto a nivel local como internacional.