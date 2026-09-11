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Asamblea sorpresiva de UTA en Córdoba afecta seis líneas de Coniferal

La medida se realiza en la punta de línea de barrio Patricios y resiente el servicio de las líneas 60, 63, 65, 42, 44 y B60.

11/09/2026 | 17:38Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Choferes de UTA Córdoba realizan asambleas y afectan líneas de transporte urbano en la ciudad

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La UTA seccional Córdoba realiza este viernes una asamblea sorpresiva en la punta de línea de Coniferal, ubicada en barrio Patricios, una medida que afecta la prestación del servicio de varias líneas de colectivos en la ciudad.

La asamblea fue anunciada como una acción de último momento y alcanza a las líneas 60, 63, 65, 42, 44 y B60.

La medida se produce en medio del conflicto que el gremio mantiene por un reclamo de aumento salarial y luego de varios días de asambleas que ya habían generado interrupciones y demoras en el transporte urbano.

UTA mantiene el estado de alerta

La Unión Tranviarios Automotor había resuelto mantener el estado de alerta ante la falta de avances en las negociaciones paritarias.

El martes, una reunión plenaria de delegados realizada en la sede de UTA Córdoba definió continuar con las asambleas informativas y analizar posibles medidas de acción directa, incluyendo qué líneas podrían paralizarse y durante qué horarios.

Desde el gremio habían advertido a los usuarios que el servicio podía verse nuevamente resentido, como había ocurrido durante jornadas anteriores.

El conflicto se mantiene abierto

El escenario de incertidumbre se suma a un contexto de tensión dentro de la organización sindical, atravesada además por el proceso de renovación de autoridades de UTA a nivel nacional, previsto para el 7 y 8 de octubre.

En Córdoba, el reclamo salarial y las disputas internas del gremio confluyen en un escenario que dificulta prever la normalidad del servicio durante las próximas semanas.

Por el momento, la nueva asamblea se concentra en la punta de línea de Coniferal en barrio Patricios y afecta a las seis líneas mencionadas.

Informe de Jorge Mercado.

Lectura rápida

¿Qué se realiza este viernes? Una asamblea sorpresiva de la UTA en la punta de línea de Coniferal.

¿Quiénes están involucrados? La UTA seccional Córdoba y los usuarios de las líneas de colectivos.

¿Cuándo se llevará a cabo la asamblea? Este viernes.

¿Dónde se realiza la asamblea? En la punta de línea de Coniferal, ubicada en barrio Patricios.

¿Por qué se realiza la asamblea? Por un reclamo de aumento salarial y la falta de avances en las negociaciones paritarias.

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