Rechazaron el sobreseimiento de madre acusada por la muerte de su hijo en Salta

FOTO: Rechazan el sobreseimiento de madre acusada por la muerte de su hijo en Salta

La Justicia de Salta decidió este viernes no aceptar el sobreseimiento de una joven de 19 años, que está siendo acusada por la muerte de su hijo de 2 años, Thiago Altamirano, quien falleció el 22 de junio en la zona sureste de la ciudad.

La defensa de la madre había solicitado esta medida, sin embargo, el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, se opuso, argumentando con diversas pruebas que sostienen la imputación contra la acusada.

El juez del distrito Centro, Ignacio Colombo, escuchó los argumentos presentados y decidió rechazar el pedido del abogado defensor, argumentando que no existe la certeza suficiente para desvincularla del caso que se investiga como homicidio agravado por el vínculo, el cual conlleva una pena máxima de prisión perpetua.

Además, se menciona que el padrastro del niño, un hombre de 32 años, también estaría involucrado en el hecho, siendo acusado como autor del delito.

El trágico suceso ocurrió el 22 de junio, cuando Thiago fue llevado por su madre al hospital Papa Francisco. Dada la gravedad de su estado, fue derivado al Materno Infantil, donde se constató su deceso.

Se investiga que el hombre habría asesinado al niño mediante maniobras de asfixia y sofocación, mientras que a la madre se le atribuye la posible omisión ante el suceso.