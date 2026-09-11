Tragedia en Misiones: un muerto y daños severos tras un posible tornado
El fenómeno meteorológico se registró en el departamento de San Pedro, donde se encontró fallecido a un agricultor de 42 años.
FOTO: Tragedia en Misiones: un muerto y daños severos tras un posible tornado
Buenos Aires, 11 septiembre (NA) -- Un hombre de 42 años murió y varias casas quedaron destrozadas por un posible tornado ocurrido este viernes en el departamento misionero de San Pedro.
El fenómeno meteorológico se registró en una franja de 300 metros que abarca desde Cruce Caballero, en el kilómetro 1072 de la ruta nacional 14, hasta Piñalito Sur, de acuerdo con la información del portal del diario Primera Edición.
El damnificado, un agricultor de la zona, se encontraba en su domicilio cuando el inmueble fue alcanzado por el temporal y destrozado por la intensidad del viento.
Luego del paso del tornado, el vecino fue hallado fallecido en una plantación de yerba mate cercana, mientras las autoridades intentaban averiguar si hubo más familias y estructuras afectadas.
Además, el presunto tornado provocó la voladura de techos y el corte del suministro eléctrico en diferentes sectores rurales tras la detección de postes derribados, a la vez que se reportaron inconvenientes en las líneas telefónicas.
Personal de la Unidad Regional XIV de la Policía de Misiones llevó a cabo un operativo conjunto con la Municipalidad de San Pedro y otros organismos del gobierno provincial.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Misiones?
Un hombre de 42 años murió y varias casas resultaron dañadas por un posible tornado.
¿Dónde se registró el tornado?
El fenómeno se produjo en el departamento de San Pedro, en una franja de 300 metros.
¿Quién fue la víctima?
La víctima era un agricultor que se encontraba en su domicilio cuando ocurrió el tornado.
¿Qué daños causó el tornado?
El tornado provocó la voladura de techos y cortes de electricidad en varias áreas rurales.
¿Qué acciones se están tomando?
La Policía de Misiones y la Municipalidad de San Pedro están realizando un operativo para evaluar daños.
[Fuente: Noticias Argentinas]