Benjamín Amadeo presenta en Córdoba las canciones de su disco en construcción “Prometieron volar”
El cantante pop brindará este viernes, desde las 20, un recital en Quality LAB. Recorrerá temas del álbum que actualmente está grabando, entre ellas el hit “Mil disparos”.
11/09/2026 | 18:42Redacción Cadena 3
FOTO: Benjamín Amadeo, un artista pop en crecimiento.
El vocalista porteño Benjamín Amadeo vuelve este viernes a la noche a la ciudad de Córdoba para presentar las canciones de su disco en construcción “Prometieron volar”.
El recital se desarrollará en Quality LAB, en avenida Cruz Roja Argentina al 200, desde las 20.
El artista pop interpretará, entre otros temas, las obras de su próximo álbum, que actualmente está preparando junto con los productores Peter Akselrad y Gabi Pedernera.
Una de las canciones que no podrá faltar es el hit “Mil disparos”, que es uno de los adelantos de su nuevo material sonoro.
Lectura rápida
¿Quién es el artista que se presenta en Córdoba? El artista es Benjamín Amadeo.
¿Cuándo se llevará a cabo el recital? El recital se llevará a cabo este viernes a la noche.
¿Dónde se realizará el evento? El evento se realizará en Quality LAB, en Córdoba.
¿Qué productores están trabajando en el nuevo álbum? Los productores son Peter Akselrad y Gabi Pedernera.
¿Cuál es una de las canciones que se interpretará? Una de las canciones que se interpretará es el hit “Mil disparos”.