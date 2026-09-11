Benjamín Amadeo presenta en Córdoba las canciones de su disco en construcción “Prometieron volar”

El vocalista porteño Benjamín Amadeo vuelve este viernes a la noche a la ciudad de Córdoba para presentar las canciones de su disco en construcción “Prometieron volar”.

El recital se desarrollará en Quality LAB, en avenida Cruz Roja Argentina al 200, desde las 20.

El artista pop interpretará, entre otros temas, las obras de su próximo álbum, que actualmente está preparando junto con los productores Peter Akselrad y Gabi Pedernera.

Una de las canciones que no podrá faltar es el hit “Mil disparos”, que es uno de los adelantos de su nuevo material sonoro.