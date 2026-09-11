Roberto Mouzo destaca a Facundo Herrera como futuro jugador de la Selección Argentina

Buenos Aires, 11 septiembre (NA) - Roberto Mouzo, ícono de Boca, expresó su admiración por Facundo "Jagger" Herrera, el joven defensor de 20 años que ha disputado solo seis partidos con el club. El histórico jugador considera que el joven tiene potencial para formar parte de la Selección Argentina y que Lionel Scaloni debería prestarle atención.

"Le veo futuro de Selección. Scaloni ya lo tiene que estar viendo. Me hace acordar a los jugadores de nuestra época, es parecido a Tarantini", afirmó Mouzo en una entrevista con Súper Deportivo Radio.

El ex futbolista, quien posee el récord de más presencias en el club con un total de 426 partidos, destacó las cualidades de Herrera: "Me gusta cómo marca, está siempre atento y es rápido con la pelota y el hombre".

Mouzo también comparó su estilo de juego con el de Herrera. "Yo zurda no tenía y él la maneja bien. Los que manejan ambas piernas son especiales. Tiene un futuro enorme, que no falte nunca a un entrenamiento", agregó.

Roberto Mouzo jugó entre 1971 y 1984 en Boca. Además de ser el jugador con más apariciones en el club, también se le recuerda por su exitosa trayectoria como multicampeón.

En su palmarés, el ex defensor cuenta con dos Copas Libertadores, una Intercontinental y tres títulos de liga. Por su parte, Herrera ha acumulado solo seis encuentros con la camiseta de Boca y, desde su debut el 17 de agosto por la Copa Sudamericana, se ha convertido en un jugador clave para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.