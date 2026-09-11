Kudelka valoró la reacción de Newell's tras el empate: "Hicimos un buen partido"

El entrenador de Newell’s destacó la actuación de su equipo en el 1-1 ante Vélez en el Coloso y remarcó la mejoría respecto del partido anterior. La Lepra volvió a encontrar el empate sobre el final.

Newell’s rescató un empate 1-1 ante Vélez en el Coloso Marcelo Bielsa, por la novena fecha del Torneo Clausura, y Frank Darío Kudelka se mostró conforme con la actuación de su equipo, especialmente por la reacción que tuvo durante el segundo tiempo.

“Hicimos un buen partido, mejor que uno en tiempo”, señaló el entrenador en conferencia de prensa, en referencia a la evolución que observó en el funcionamiento del equipo. Kudelka también puso en valor la jerarquía del rival y consideró que Newell’s tuvo momentos en los que logró imponerse.

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“Es un partido que gratifica por cómo jugamos”, sostuvo el técnico, quien evitó entrar en el terreno de los merecimientos. “No soy mucho de hablar de merecimiento. No me gusta cuando otros hablan de merecimiento, entonces tampoco lo voy a hacer acá”, explicó.

El partido había comenzado favorable a Vélez, que durante buena parte del primer tiempo manejó la pelota y generó las situaciones más claras. Con Manuel Lanzini como uno de sus principales conductores y Ronaldo Martínez como referencia ofensiva, el equipo visitante encontró la ventaja a los 26 minutos, cuando el delantero definió de zurda tras una buena asistencia de Elías Gómez.

Newell’s tuvo dificultades para reaccionar durante la primera mitad y recién en el complemento consiguió cambiar la dinámica del encuentro. A los 17 minutos tuvo una oportunidad inmejorable para igualar, pero Santiago Solari desperdició un penal al rematar al medio del arco y Tomás Marchiori logró contenerlo con los pies.

A partir de allí, el conjunto rosarino insistió ante un Vélez que comenzó a sentir el desgaste. Walter Núñez llegó a marcar de chilena después de un córner, pero el tanto fue anulado por posición adelantada.

Cuando parecía que la derrota era inevitable, Newell’s volvió a encontrar el empate en tiempo de descuento, tal como había ocurrido el fin de semana anterior en el clásico ante Rosario Central. A los 48 minutos y medio, Alan Soñora ejecutó un tiro libre en la puerta del área, remató de zurda y sorprendió a Marchiori, que quedó a contrapierna.

El gol desató el festejo de los hinchas locales y le permitió a Newell’s sumar un punto en un partido en el que había comenzado en desventaja.

Kudelka destacó precisamente esa capacidad de reacción y consideró que el equipo mostró una mejor versión respecto de su presentación anterior. “Mejoramos nuestra relación en relación al partido pasado, así que conforme con eso”, afirmó.

El empate tuvo consecuencias diferentes para ambos equipos. Para Newell’s significó sumar en su búsqueda de acercarse a los puestos de clasificación a las copas, mientras que Vélez dejó escapar una oportunidad importante en la pelea por la tabla anual. El Fortín alcanzó los 45 puntos y quedó por detrás de Argentinos, que suma 46, e Independiente Rivadavia, también con 45 pero con mejor diferencia de gol.

Más allá del resultado, Kudelka se quedó con una lectura positiva del rendimiento de Newell’s y, especialmente, con la respuesta que mostró el equipo ante un rival que durante buena parte del encuentro había conseguido imponer condiciones.

“Hubo dos equipos en la cancha”, resumió el entrenador, antes de remarcar que en distintos momentos Newell’s consiguió superar a un rival al que consideró de gran jerarquía.