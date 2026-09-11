Alexander Zverev se convierte en el primer finalista del US Open tras vencer a Khachanov

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) - El tenista alemán Alexander Zverev se impuso al ruso Karen Khachanov con un marcador de 6-3, 7(9)-6(7) y 7(8)-6(6), convirtiéndose en el primer finalista del US Open en la categoría individual masculina.

El encuentro tuvo lugar en el Estadio Arthur Ashe y se extendió por 2 horas y 56 minutos. A pesar de que el partido terminó en tres sets, el jugador ruso, que ocupa el puesto 50 en el ranking, mostró una fuerte resistencia, especialmente en los dos sets finales.

El inicio fue favorable para Zverev, quien logró un 6-3 en el primer set, lo que parecía indicar un camino sencillo hacia la victoria. Sin embargo, Khachanov no se rindió y, con determinación, llevó al alemán a un tiebreak en el segundo set. Zverev, que no había perdido un solo set en sus últimos cuatro partidos, se impuso con un contundente 9-7.

En el tercer set, la situación se repitió y nuevamente ambos tenistas llegaron a un tiebreak, donde Zverev mantuvo su dominio y ganó 8-6, asegurando su lugar en la gran final.

Ahora, el número 2 del ranking ATP se prepara para enfrentar al ganador del duelo entre Frances Tiafoe y Ben Shelton, ambos estadounidenses, en el partido decisivo que se llevará a cabo el domingo 13 de septiembre, aunque el horario aún está por definir. Por otro lado, la final del torneo femenino se disputará este sábado entre Aryna Sabalenka y Elena Rybakina.