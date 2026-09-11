Troglio solicita la detención de Diego Lacki por una millonaria estafa inmobiliaria

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA)- El director técnico de fútbol Pedro Troglio, actual entrenador del Club Atlético Banfield, ha solicitado formalmente a la justicia la detención inmediata de Diego Lacki, quien es señalado como uno de los principales responsables de la firma desarrolladora ABES en el marco de una causa penal por una presunta megaestafa inmobiliaria.

El expediente judicial investiga un perjuicio económico estimado en cerca de 20 millones de dólares y afecta a aproximadamente 160 damnificados, entre los cuales se encuentra el propio exjugador y director técnico, quien invirtió al menos 157.000 dólares en los proyectos de la compañía.

Como parte de la ampliación de la querella presentada por su representación legal, el estratega ha aportado pruebas clave, que incluyen 66 audios de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp y diversos comprobantes de transferencias bancarias enviadas a cuentas radicadas en la ciudad estadounidense de Miami.

En las grabaciones incorporadas al expediente, el empresario Diego Lacki detalla el funcionamiento de las operaciones comerciales, especifica las condiciones ofrecidas a los inversores e instruye sobre montos mínimos de giro de capital, enfatizando en uno de los mensajes: "Lo único que te pido es que cualquier transferencia que hagan siempre supere los veinte, ¿sí? Para no hacerlo tan, tan largo. De veinte para arriba, mínimo".

En los mismos archivos de audio, el acusado también mencionaba vínculos personales y reuniones con figuras del ámbito deportivo, expresando en uno de sus diálogos: "¡Qué lindo la pasamos anoche, Fer! Espectacular. A Pedro no lo conocía, y es un fenómeno, un tipazo total".

Asimismo, abordaba los mecanismos legales de captación al seccionar la confianza entre los participantes: "Si vos juntás cinco inversores que no tienen una afinidad directa, que no son íntimos amigos o personas de mucha confianza, para eso tenés la instrumentación jurídica, Fer", y prometía beneficios particulares bajo el argumento de "tendré una super atención y le voy a hacer un muy buen número para que haga un buen negocio".

A raíz de estos elementos probatorios, la querella de Pedro Troglio también ha requerido que otras dos personas vinculadas a la firma sean citadas a prestar declaración indagatoria.