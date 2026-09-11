Detienen a un prófugo en Constitución por un homicidio en Buenos Aires
La Policía Federal Argentina detuvo a un hombre de 36 años en Constitución, quien estaba prófugo por un homicidio. Sus cómplices ya estaban encarcelados.
FOTO: Detienen a un prófugo en Constitución por un homicidio en Buenos Aires
En un operativo llevado a cabo el 11 de septiembre en el barrio de Constitución, la Policía Federal Argentina (PFA) arrestó a un hombre de 36 años conocido como "El oreja", quien contaba con una orden de captura por el homicidio de otra persona. Este arresto cierra el círculo en la investigación, ya que sus dos cómplices se encontraban previamente detenidos.
Los tres individuos están acusados de un crimen caratulado como "Homicidio agravado por el empleo de arma de fuego, por ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas". La detención se produjo tras un exhaustivo análisis de los movimientos del prófugo, que llevó a los efectivos a identificar un parador en la calle Constitución al 3.100, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se esperaba su llegada.
Los agentes implementaron un operativo de vigilancia y, al detectar su presencia, procedieron a su captura y posterior traslado a la comisaría para las diligencias pertinentes. La causa está bajo la jurisdicción del Tribunal Oral en lo Criminal N°29, presidido por Rodolfo Gustavo Goerner.
El homicidio que se investiga ocurrió el 18 de abril de 2025, cuando la víctima se encontraba en su hogar junto a su pareja y dos amigos. En un momento, el hombre se quedó dormido y su pareja conversó con los otros hombres sobre la violencia física y abusos que sufría. En un ataque planificado, los dos hombres se armaron con una carabina y un objeto cortopunzante, y mientras la víctima dormía, comenzaron a agredirlo. Uno de ellos lo apuñaló repetidamente, mientras que el otro disparó al menos tres veces con un arma de fuego, impactando uno de los proyectiles en la cabeza y causando la muerte inmediata de la víctima.
Lectura rápida
¿Quién fue detenido?
Un hombre de 36 años apodado "El oreja" fue arrestado por la Policía Federal Argentina.
¿Qué delito se le imputa?
Se le acusa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y ensañamiento.
¿Dónde ocurrió la detención?
La detención se llevó a cabo en el barrio de Constitución, Buenos Aires.
¿Cuándo sucedió el arresto?
El operativo se realizó el 11 de septiembre de 2026.
¿Qué ocurrió en el homicidio?
La víctima fue atacada en su hogar por dos hombres mientras dormía, resultando en su muerte.
[Fuente: Noticias Argentinas]