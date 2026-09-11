Mecka AI se acerca a una valoración de $500 millones en ronda liderada por Sequoia Capital

Mecka AI, una startup que se dedica a recopilar y analizar datos de movimiento humano para entrenar robots humanoides y otros dispositivos, se encontraba cerca de cerrar una nueva ronda de financiamiento liderada por Sequoia Capital, con una valoración aproximada de $500 millones. Esta información fue confirmada por dos fuentes cercanas al acuerdo.

Este nuevo financiamiento llegaba solo tres meses después de que Mecka anunciara que había recaudado $60 millones en una ronda anterior liderada por Framework Ventures, con participación de Menlo Ventures, SV Angel y Kindred Ventures.

Hasta el momento, no se conocía el tamaño exacto de esta nueva ronda. Los términos del acuerdo no estaban finalizados y podrían sufrir modificaciones.

La startup no respondió a la solicitud de comentarios, mientras que Sequoia también declinó hacer declaraciones.

Mecka AI fue cofundada en 2024 por cuatro emprendedores, entre ellos Josh Gao y Mogen Cheng, canadienses que previamente habían desarrollado una startup de fintech para restaurantes, y Jason Chong, quien se unió a Coinbase tras la adquisición de su intercambio de criptomonedas. Duy Nguyen, el único miembro no canadiense del equipo, se encarga de las operaciones en Mecka.

A pesar de que los cuatro cofundadores no tenían experiencia previa en robótica, reconocieron que había una escasez de datos del mundo físico y se dieron cuenta de que capturar interacciones reales era el principal obstáculo que impedía el avance de los robots de propósito general, incluidos los humanoides.

Mecka, cuyo nombre deriva de "mecha", un robot gigante ficticio controlado por humanos, se propuso hacer por la robótica lo que empresas como Scale AI, Mercor y Surge han hecho por los modelos de lenguaje. La startup paga a las personas para que registren sus actividades cotidianas, como preparar café o reparar autos, utilizando sensores corporales y teléfonos inteligentes.