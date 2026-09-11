Última oportunidad para organizar eventos en TechCrunch Disrupt 2026: ¡Aplica ya!

La última oportunidad para postular a organizar un evento lateral oficial durante TechCrunch Disrupt 2026 se cerró el 11 de septiembre a las 11:59 p.m. PT. Esta es la última llamada para quienes deseen aprovechar esta ocasión única.

Los organizadores de eventos deben considerar que no se otorgarán más extensiones. Si se planea llevar a la comunidad a Disrupt, es esencial ofrecerles una razón convincente para asistir y proporcionar un valor añadido a su organización.

Transforma conexiones en oportunidades

Facilitar el contacto directo con fundadores, inversores, clientes y otros tomadores de decisiones puede desbloquear oportunidades de negocio significativas. Un evento lateral puede ser el espacio ideal para fomentar estas conexiones.

Construye relaciones significativas

Crear conversaciones más profundas y significativas es más fácil en un entorno menos concurrido que en un evento masivo. Esto permite fortalecer las relaciones con las personas más relevantes para el negocio.

Coloca tu marca en el centro de la conversación

Ser el anfitrión de un evento lateral permite a las marcas posicionarse como líderes de conversación en temas de interés para su audiencia, dándoles un papel significativo dentro del ecosistema de Disrupt.

Además, los eventos aprobados podrán ser promocionados a través de diversas plataformas de TechCrunch, incluyendo su página de eventos, la agenda de Disrupt, la aplicación móvil y sus canales sociales.

El evento no solo es una reunión, sino una oportunidad para activar tu comunidad, facilitar el intercambio de ideas y crear conexiones valiosas. También se ofrecerá un 25% de descuento en entradas para Disrupt, integrando el evento lateral en una experiencia más amplia.

Haz algo significativo en Disrupt

No se necesita ser el anfitrión de un evento lateral para aprovechar Disrupt. La compra de una entrada permite acceder a nuevas oportunidades comerciales, conocer inversores y ver lo último en tecnología.

El plazo para aplicar se cierra hoy a la medianoche. Los interesados deben enviar su solicitud antes de la medianoche.

Para quienes no estén organizando un evento, la compra de una entrada les permitirá ser parte de Disrupt y aprovechar la semana para hacer crecer su red de contactos.