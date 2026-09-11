Matt Mullenweg asegura que vuelve al mando de Automattic tras ser apartado como CEO

Matt Mullenweg envió un mensaje a los empleados de Automattic a través de Slack, afirmando que ha recuperado el control de la compañía, según un pantallazo del mensaje que obtuvo TechCrunch y que fue confirmado por múltiples fuentes dentro de la empresa. Este anuncio se produce solo días después de que el consejo de administración de Automattic decidiera apartarlo de su cargo de CEO por razones aún desconocidas.

Se solicitó a Automattic una confirmación sobre la veracidad de la afirmación de Mullenweg, pero la empresa no respondió a la solicitud de comentarios. Mullenweg indicó que un blog post con más detalles estará disponible pronto. Anteriormente, había compartido un enlace a un video de YouTube de LL Cool J titulado "Mama Said Knock You Out".

El miércoles, el fundador de WordPress y defensor clave de la comunidad de código abierto, comunicó a su equipo que los miembros de la junta de Automattic habían "conspirado" a sus espaldas al votar para ponerlo en una licencia pagada. En el proceso, el director financiero de la compañía, Mark Davies, fue nombrado CEO interino, según mencionó Mullenweg.

En ese momento, un portavoz de Automattic confirmó a TechCrunch que Mullenweg estaba de licencia y que Davies asumía el cargo de CEO interino.

En la mañana del viernes, Mullenweg compartió un nuevo mensaje en Slack de Automattic:

"(No lo llamen un regreso...) ¡Hola a todos! Estoy feliz de anunciar que la junta ha vuelto a estar de acuerdo y yo estoy a cargo de Automattic. Pasaron muchas cosas en las últimas 48 horas que necesitamos aclarar, y espero que gran parte de esto haya sido un malentendido, porque tengo un gran respeto y consideración por todos los involucrados."

Sin embargo, hasta el momento, nadie en Automattic ha escuchado una confirmación de la junta. También se informó que la cuenta de Slack de Mark Davies fue desactivada.

Sin embargo, TechCrunch supo ayer que Mullenweg había removido a todos los administradores de Slack de Automattic y había realizado una publicación extraña sobre ser un "pirata", en la que usó un lenguaje poco habitual para él. (Mullenweg es conocido por no usar groserías).

Dada esta situación, es difícil saber si está bromeando o si se han realizado cambios legítimos.

Tras su sorpresivo despido como CEO esta semana, las publicaciones en sus redes sociales, tanto públicas como privadas, sugirieron que no estaba dispuesto a aceptar la decisión sin luchar. En Reddit, le dijo a quienes especulaban sobre lo que esto significaba para la comunidad de código abierto que no sabían de lo que hablaban, respondiendo inicialmente: "Hola a todos. Estoy aquí, todo bien", en respuesta a un enlace a un artículo de 404 Media que fue el primero en informar sobre la noticia.

En X, Mullenweg también publicó que "Las cosas son diferentes a como parecen", y que necesitaba administradores de sistemas e investigadores de seguridad para ayudarlo a mover algunas de sus cosas alojadas en Automattic a otro lugar, a pesar de que apoyaba a Davies como CEO.

En ambos lugares, sugirió que Silver Lake, la firma de capital privado que es la propietaria mayoritaria de la empresa de alojamiento WP Engine, actualmente envuelta en una demanda con Mullenweg y Automattic, estaba involucrada en un plan para "destruir" su vida.

En la mañana del viernes, Mullenweg publicó en X: "Las juntas nunca son aburridas", seguido de un emoji de risa y llanto.