Última semana para reservar tu mesa de exhibición en TechCrunch Disrupt 2026

El evento TechCrunch Disrupt 2026 se acerca rápidamente, y solo queda una semana para reservar tu mesa de exhibición. La fecha límite para asegurar tu espacio es el 18 de septiembre a las 11:59 p.m. PT.

Si planeas asistir a TechCrunch Disrupt 2026 para encontrar clientes, reunirte con inversores o presentar tu producto, es crucial que no dejes tu presencia al azar. Al reservar una mesa, tendrás un espacio dedicado de 6' × 30' en el Expo Hall durante los tres días del evento, donde podrás demostrar lo que estás construyendo y generar conversaciones significativas.

Además, el programa para expositores incluye herramientas de generación de leads a través de la aplicación de Disrupt, que te permitirá capturar prospectos y hacer seguimiento después del evento. También recibirás 10 pases para tu equipo, lo que te permitirá atender la mesa mientras tu equipo explora el resto de Disrupt.

La visibilidad es clave: tu marca estará presente en el sitio web, la aplicación y la señalización del evento. También tendrás acceso a la lista de prensa de TechCrunch Disrupt y un perfil de empresa en el sitio del evento.

El tiempo se está acabando para asegurar tu mesa de exhibición, y una vez que se agoten, perderás la oportunidad de mostrar tu startup en el piso del Expo Hall. No solo se trata de perder una mesa, sino de perder las conversaciones y oportunidades que pueden surgir al tener tu producto presente en el evento.

Para más información y para reservar tu mesa, visita este enlace.

La fecha límite es el 18 de septiembre a las 11:59 p.m. PT — las mesas pueden agotarse antes de esa fecha.

Una semana. Espacio limitado. No esperes a que la oportunidad desaparezca. Asegura tu mesa de exhibición ahora.