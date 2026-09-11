Cibercriminales atacan a miles de propietarios de criptomonedas tras la filtración de datos de Trezor

Trezor, fabricante de billeteras de criptomonedas, alertó a sus clientes sobre un nuevo ataque cibernético que expuso datos sensibles de sus usuarios. Este incidente se produce apenas semanas después de otro ataque que afectó a una de sus empresas asociadas.

En un comunicado publicado esta semana, Trezor informó que un ataque a Brevo, una empresa de tecnología de marketing que utiliza para enviar boletines, permitió a los hackers enviar aproximadamente 347,000 correos electrónicos de phishing a sus clientes. Estos correos incluían un enlace malicioso que aparentaba provenir de Trezor.

Los correos dirigían a los destinatarios a descargar una aplicación que solicita la contraseña de respaldo de su billetera. Según Trezor, uno de los asuntos de los correos decía: "Alerta de seguridad crítica: vulnerabilidad de STM32".

Con una contraseña de billetera robada, los hackers pueden robar de manera irreversible los fondos de los usuarios en la blockchain pública.

Brevo, por su parte, comunicó que los atacantes accedieron a 138 cuentas de la empresa para enviar el gran volumen de mensajes de phishing. La empresa explicó que los hackers abusaron de una falla que permitió un acceso "no adecuadamente limitado" a todas las organizaciones que las cuentas de los atacantes podían alcanzar.

Este tipo de brechas de seguridad son comunes, donde los hackers comprometen datos de empresas terceras necesarias para cumplir pedidos o compras de clientes. Trezor aseguró que ninguno de sus productos, billeteras o sistemas de cuentas se vieron afectados por este incidente.

Este es el segundo ataque en pocas semanas que afecta a Trezor, después de que la compañía alertara a sus clientes en agosto sobre un compromiso de datos en uno de sus socios de envío. Este ataque a ShipMonk expuso información de al menos 81,000 personas que compraron y recibieron hardware de billeteras Trezor.

La filtración de datos podría poner en riesgo a los propietarios de criptomonedas y a otros individuos adinerados ante posibles ataques físicos conocidos como "wrench attacks", que buscan extraer contraseñas de las víctimas mediante violencia.

Tras el ataque a ShipMonk, algunos usuarios comenzaron a recibir cartas que aparentaban ser de Trezor, con un código QR que, al ser escaneado, dirigía a una página falsa destinada a robar la contraseña de la billetera de la víctima.

Trezor indicó que está reevaluando sus relaciones con los proveedores y advirtió a sus clientes que sus direcciones de correo electrónico podrían ser utilizadas nuevamente en futuros ataques de phishing.