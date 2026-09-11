¡Claro, nene! Mastantuono brilló con un hat-trick y lideró la remontada de Fiorentina

Franco Mastantuono tuvo una actuación consagratoria en Italia. El argentino convirtió tres goles en la victoria 4-2 de Fiorentina ante Venezia, por la cuarta fecha de la Serie A, y fue la gran figura del encuentro.

La Viola comenzó en desventaja como visitante, pero el ex River apareció para cambiar el rumbo del partido. Marcó dos goles en apenas 97 segundos y, en el complemento, completó su primer hat-trick profesional.

Dos goles en menos de dos minutos

Venezia se había puesto en ventaja a los 22 minutos, pero Mastantuono respondió rápidamente. A los 28 minutos y 4 segundos, recibió sobre el sector derecho, encaró hacia el centro y sacó un zurdazo rasante que sorprendió al arquero Filip Stankovic.

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¡¡EL PRIMER GOL DE MASTANTUONO EN LA FIORENTINA FUE UNA BELLEZA!! Enganche hacía adentro y fierrazo al primer palo, desde afuera del área, para poner el 1-1 de la Viola ante Venezia por la Serie A.



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Poco después volvió a aparecer. Tras una recuperación de Fiorentina y una salida rápida, el argentino tomó la pelota, dejó rivales en el camino y definió con un remate cruzado para dar vuelta el marcador.

El segundo tanto llegó a los 29 minutos y 41 segundos, apenas 97 segundos después del primero.

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¡¡ES LA NOCHE SOÑADA PARA EL PIBE EX-RIVER!! Franco Mastantuono nuevamente metió gambeta para adentro y ahora definió a colocar al segundo palo, para sellar su DOBLETE y el 2-1 de la Fiore ante Venezia.



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Pellegrino también marcó para Fiorentina

En el segundo tiempo, Fiorentina amplió la diferencia gracias a otro argentino. Mateo Pellegrino protagonizó una gran corrida desde atrás de mitad de cancha y terminó la jugada con una definición de zurda dentro del área para establecer el 3-1.

El delantero de 24 años, con pasado en Vélez, Estudiantes de La Plata y Platense, había marcado su primer gol con la camiseta de la Viola en la fecha anterior, en la derrota ante Torino.

Con Fiorentina controlando el partido, Mastantuono tuvo una última aparición decisiva. A los 83 minutos, Nicolò Fagioli filtró un pase por encima de la defensa y encontró al argentino dentro del área.

Stankovic consiguió tapar inicialmente el remate, pero la pelota rebotó en el rostro del arquero y terminó ingresando al arco para el 4-1.

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¡¡SE DESBLOQUEÓ!! ¡¡CON UNA PIZCA DE SUERTE, MASTANTUONO MARCÓ DE REBOTE SU HAT-TRICK PARA EL 4-1 DE LA FIORENTINA ANTE VENEZIA!!



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Fue el tercer gol de Mastantuono en la jornada y el primer hat-trick de su carrera profesional. Poco después fue reemplazado y recibió la ovación de los hinchas de Fiorentina que acompañaron al equipo.

El triunfo significó además el inicio con el pie derecho para Paolo Vanoli, nuevo entrenador de Fiorentina tras la salida de Fabio Grosso.

La victoria fue la primera del equipo en el torneo y le permitió llegar a los cuatro puntos, ubicándose momentáneamente en el 15° puesto de la Serie A.

Para Mastantuono, en tanto, la jornada representó una recuperación goleadora después de varios meses sin convertir. Su último gol había sido el 20 de enero ante Mónaco, cuando todavía defendía la camiseta del Real Madrid.