Un Boca contundente golea a Central Córdoba y se afianza en zona de playoffs: seguilo en vivo

FOTO: "El Xeneize" se impone con autoridad en "La Bombonera".

Boca recibe este viernes a Central Córdoba de Santiago del Estero por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de afianzarse en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A.

El encuentro se lleva a cabo, desde las 21.30, en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”; cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Yamil Possi, y tiene transmisión de Cadena 3.

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Boca llega a este encuentro luego de la muy valiosa victoria 1-0 conseguida sobre San Pablo de Brasil este martes, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Con la mirada puesta en el encuentro de vuelta, el director técnico de Boca, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, va con un equipo alternativo con el objetivo de darle descanso a los que suelen ser titulares.

De todas maneras, Boca no se puede confiar en el Torneo Clausura, ya que ocupa el octavo puesto en la Zona A con 11 puntos y un resultado adverso lo dejaría fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Central Córdoba (SdE), por su parte, tuvo un muy flojo inicio de campaña en este Torneo Clausura, en el que sólo sumó siete puntos y está decimocuarto en la Zona A.

En la última fecha, el equipo dirigido por Sebastián Domínguez cayó 1-0 en condición de local ante Independiente.

En desarrollo.

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