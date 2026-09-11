Un Boca contundente golea a Central Córdoba y se afianza en zona de playoffs: seguilo en vivo
El partido se disputa, desde las 21.30, en “La Bombonera”, por la novena fecha del Grupo A. “El Xeneize” no puede confiarse, porque se ubica en el último lugar de la zona de clasificación. Transmite Cadena 3.
11/09/2026 | 22:45Redacción Cadena 3
FOTO: "El Xeneize" se impone con autoridad en "La Bombonera".
Boca recibe este viernes a Central Córdoba de Santiago del Estero por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de afianzarse en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A.
El encuentro se lleva a cabo, desde las 21.30, en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”; cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Yamil Possi, y tiene transmisión de Cadena 3.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Boca llega a este encuentro luego de la muy valiosa victoria 1-0 conseguida sobre San Pablo de Brasil este martes, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Con la mirada puesta en el encuentro de vuelta, el director técnico de Boca, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, va con un equipo alternativo con el objetivo de darle descanso a los que suelen ser titulares.
De todas maneras, Boca no se puede confiar en el Torneo Clausura, ya que ocupa el octavo puesto en la Zona A con 11 puntos y un resultado adverso lo dejaría fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.
Central Córdoba (SdE), por su parte, tuvo un muy flojo inicio de campaña en este Torneo Clausura, en el que sólo sumó siete puntos y está decimocuarto en la Zona A.
En la última fecha, el equipo dirigido por Sebastián Domínguez cayó 1-0 en condición de local ante Independiente.
En desarrollo.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué partido se jugará este viernes?
Boca recibirá a Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura.
¿Quiénes son los árbitros del partido?
El árbitro principal será Yael Falcón Pérez y en el VAR estará Yamil Possi.
¿Cuándo y dónde se jugará el partido?
Se jugará este viernes a las 21.30 en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como “La Bombonera”.
¿Cómo llega Boca al partido?
Boca llega tras una victoria 1-0 sobre San Pablo en la Copa Sudamericana.
¿Cuál es la situación de Central Córdoba en el torneo?
Central Córdoba está decimocuarto en la Zona A con solo siete puntos.