Un Boca alternativo y contundente venció de local a Central Córdoba y se afianza en zona de playoffs

FOTO: "El Xeneize" se impone con autoridad en "La Bombonera".

Boca se floreó, venció 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, como local, en un partido por la novena fecha del Torneo Clausura de fútbol, jugado este viernes a la noche en el estadio "La Bombonera" ante una multitud.

Los goles los marcaron el paraguayo Ángel Romero, a los 5 minutos de la parte inicial, mientras que el ecuatoriano Enner Valencia aumentó sobre los 11.

En el complemento, otra vez marcó Romero para Boca, a los 12, mientras que, en el final, descontó Martín Cuitiño para el conjunto santiagueño.

Gracias a esta victoria, Boca quedó quinto en la Zona A y por ahora clasificado para los playoffs, pero, además, alcanzó el cuarto lugar en la tabla anual, muy cerca de los puestos que otorgan plazas para la Copa Libertadores del año próximo.

Boca impuso condiciones desde el inicio del encuentro, ya que, a los 5 minutos, se puso en ventaja a través de Romero, quien definió dentro del área tras una gran jugada colectiva.

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ROMERO METIÓ EL 1-0 PARA BOCA



El paraguayo aprovechó un gran centro de Blanco y convirtió el 1-0 para el Xeneize



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Sólo unos instantes después, cuando corrían los 11 minutos, Valencia convirtió su primer gol en Boca, luego de una tremenda combinación entre Romero y Dylan Gorosito, que derivó en un muy preciso buscapié de este último para que el ecuatoriano sólo tuviera que empujarla dentro del área chica.

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VALENCIA METIÓ EL 2-0 PARA BOCA



nner solo la tuvo que empujar y convirtió su primer gol como jugador del Xeneize



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"El Xeneize”, que es dirigido por Rodolfo “Vasco" Arruabarrena, terminó de liquidar el encuentro a los 11 minutos del complemento gracias a un tremendo derechazo desde afuera del área de Romero.

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EL GOLAZO DE ROMERO PARA EL TERCERO DE BOCA



Un gran remate de larga distancia para aumentar la ventaja del Xeneize ante Central Córdoba



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Finalmente, cuando el pleito estaba liquidado y ya corrían 44 minutos del segundo tiempo, Central Córdoba pudo anotar su único gol del encuentro a través de Cuitiño, quien desvió de derecha tras un centro de Fernando Martínez.

En la próxima fecha, décima del certamen, Boca visitará a San Lorenzo, mientras que el equipo santiagueño recibirá a Defensa y Justicia.

Transmisión de Cadena 3

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