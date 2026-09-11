Benjamín Amadeo presentó en Córdoba las canciones de su disco en construcción “Prometieron volar”
El cantante pop brindó este viernes un recital en Quality LAB. Recorrió temas del álbum que actualmente está grabando, entre ellos el hit “Mil disparos”. Cerró con Los Caligaris en el escenario.
11/09/2026 | 22:27Redacción Cadena 3
FOTO: Benjamín Amadeo, un artista pop en crecimiento.
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Audio. Benjamín Amadeo presentó en Córdoba las canciones de su disco en construcción “Prometieron volar”
Turno Noche
El vocalista porteño Benjamín Amadeo volvió este viernes a la noche a la ciudad de Córdoba para presentar las canciones de su disco en construcción “Prometieron volar”.
El recital se desarrolló en Quality LAB, en avenida Cruz Roja Argentina al 200, desde las 20.
El artista pop interpretó, entre otros temas, las obras de su próximo álbum, que actualmente está preparando junto con los productores Peter Akselrad y Gabi Pedernera.
Una de las canciones que no pudo faltar es el hit “Mil disparos”, que es uno de los adelantos de su nuevo material sonoro.
Al final del concierto, Los Caligaris subieron al escenario para acompañarlo en la canción "Las flores".
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Informe de Francisco Vidal.
Lectura rápida
¿Quién es el artista que se presentó en Córdoba?
El vocalista porteño Benjamín Amadeo.
¿Cuándo se llevó a cabo el recital?
El recital se desarrolló este viernes por la noche.
¿Dónde se realizó el concierto?
En Quality LAB, en avenida Cruz Roja Argentina al 200.
¿Qué canción popular interpretó el artista?
El hit “Mil disparos”, uno de los adelantos de su nuevo material.
¿Quiénes acompañaron a Benjamín Amadeo al final del concierto?
Los Caligaris subieron al escenario para acompañarlo en la canción "Las flores".