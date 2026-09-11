Benjamín Amadeo presentó en Córdoba las canciones de su disco en construcción “Prometieron volar”

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El vocalista porteño Benjamín Amadeo volvió este viernes a la noche a la ciudad de Córdoba para presentar las canciones de su disco en construcción “Prometieron volar”.

El recital se desarrolló en Quality LAB, en avenida Cruz Roja Argentina al 200, desde las 20.

El artista pop interpretó, entre otros temas, las obras de su próximo álbum, que actualmente está preparando junto con los productores Peter Akselrad y Gabi Pedernera.

Una de las canciones que no pudo faltar es el hit “Mil disparos”, que es uno de los adelantos de su nuevo material sonoro.

Al final del concierto, Los Caligaris subieron al escenario para acompañarlo en la canción "Las flores".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Francisco Vidal.