Moria Casán y su particular enfoque de decoración: entre el teatro y la inteligencia artificial

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) -- Moria Casán compartió que su enfoque principal al decorar su hogar es un estilo escenográfico, considerando cada espacio como un escenario. Durante una reciente emisión de su programa, también abordó sus curiosas interacciones con la inteligencia artificial.

La diva se autodenominó como "amiga de la IA" y sorprendió a la audiencia al mostrar su faceta más divertida al dialogar con un robot humanoide llamado Mat, en el programa "La mañana con Moria". Este segmento no solo permitió a Casán interactuar con el androide, sino que Mat incluso solicitó ser panelista de su programa. Sin embargo, cuando la diva le preguntó sobre los temas que podría abordar, el robot no supo qué responder y posteriormente proporcionó información incorrecta sobre Mauro Icardi.

Previo al inicio de su programa, Moria hizo una aparición junto al robot en el noticiero Arriba Argentinos, donde explicó que sus consultas a la inteligencia artificial suelen enfocarse en reformas de su hogar. "Le digo: ‘Este rincón lo quiero cambiar, tengo estos colores’ y me da opciones según mis gustos y mi personalidad", relató.

Además, Casán mencionó que utiliza la IA para organizar sus ideas. "Le pido que me haga una sinopsis de acuerdo a lo que quiero decir, según mis pensamientos, mi ‘lengua karateka’, pero yo le digo lo que quiero expresar. Dependo de mí, pero ya que está, lo usamos", aseguró.