FOTO: Detienen a asesor de la UCR en Córdoba por graves acusaciones de abuso sexual

Buenos Aires, 11 septiembre (NA)- La Justicia de Córdoba ha ordenado la detención de Omar Ludueña, quien se desempeñaba como asesor del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), bajo la órbita de la legisladora provincial Alejandra Ferrero. Esto se da tras la imputación formal por una grave denuncia de abuso sexual.

Según los elementos reunidos en la investigación judicial, los hechos denunciados habrían ocurrido de manera reiterada entre los años 2016 y 2017, período en el cual la víctima, identificada públicamente como Rocío, tenía solo 14 años.

Ludueña ingresó a la planta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba en 2011 y consolidó su estabilidad laboral al pasar a la planta permanente en 2015. Tras conocerse la orden de aprehensión dictada por los tribunales locales, la defensa legal del imputado rechazó los cargos en su contra, proclamando su inocencia y sugiriendo que la acusación podría estar motivada por intereses electorales en el contexto político provincial.

Este caso se suma a una serie de antecedentes y escándalos judiciales relacionados con delitos de índole sexual que han afectado a diversos empleados, operadores y asesores de la Unicameral cordobesa en tiempos recientes.

La denunciante, Rocío, ha relatado el sufrimiento y los obstáculos institucionales que enfrentó a lo largo de los años. En declaraciones al medio La Voz en Vivo, mencionó: "Siempre tuve ese miedo porque sé cómo es la política, que hay mucha corrupción".

Además, recordó la falta de apoyo institucional en su momento de necesidad: "En ese momento me preguntaron sentada al lado de ella y por supuesto dije que no por miedo, no me protegieron". La joven también expuso el impacto de los abusos en su vida, señalando: "Tristemente volví a ese lugar y seguí sufriendo abusos el resto de los años hasta mis 14".