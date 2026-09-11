Liberaron a la hija del financista Shanahan por la causa del Puerto de Rosario

El juez federal Carlos Vera Barros le concedió la excarcelación luego de su indagatoria. La joven se desvinculó de los negocios familiares y aseguró que su actividad está centrada en el diseño de moda, su local y la docencia universitaria. En diez días definirán su situación procesal.

La Justicia Federal de Rosario concedió este jueves por la noche la excarcelación de Lucila Shanahan, hija del contador y financista Gustavo Shanahan, quien permanece detenido en el penal de Marcos Paz. La medida fue dispuesta por el juez federal Carlos Vera Barros, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero y corrupción vinculada con la concesión del Puerto de Rosario.

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Lucila había sido indagada durante la jornada y, según trascendió, durante su declaración buscó desvincularse de las actividades y negocios de su familia. Frente al juez, sostuvo que su actividad está enfocada en el diseño de moda, que es propietaria de un local y que además se desempeña como docente universitaria.

Sus abogados, Lautaro Dentone y Facundo Ruilópez, habían solicitado que recuperara la libertad mientras continúa la investigación y ofrecieron una caución como garantía. Entre los argumentos planteados también señalaron que la joven tiene menores a su cargo.

El juez Carlos Vera Barros hizo lugar al pedido y dispuso su excarcelación, por lo que Lucila Shanahan continuará el proceso en libertad. La decisión no implica el cierre de la investigación ni determina su responsabilidad en los hechos que se investigan.

De acuerdo con los plazos establecidos por el juzgado, en los próximos diez días se definirá su situación procesal, momento en el que la Justicia deberá resolver si corresponde procesarla, dictar su falta de mérito o adoptar otra decisión.

La causa busca determinar si existió un entramado destinado a lavar dinero de origen presuntamente ilícito y ocultar el recorrido de esos fondos a través de distintas operaciones financieras y societarias, en una investigación que tiene entre sus ejes las inversiones vinculadas con el Puerto de Rosario.

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La pesquisa también apunta a establecer qué participación tuvieron distintos empresarios, financistas y operadores en el presunto circuito de dinero. Según la hipótesis de la Fiscalía, parte de los fondos investigados tendría como antecedente una trama de corrupción desarrollada en Cataluña y habría ingresado a la Argentina mediante sociedades y operaciones destinadas a dificultar su trazabilidad.

En ese contexto, la situación de Gustavo Shanahan continúa siendo diferente a la de su hija. El financista permanece detenido en el penal de Marcos Paz, mientras la Justicia avanza con las distintas indagatorias y con el análisis de la documentación y las operaciones incorporadas al expediente.

La excarcelación de Lucila Shanahan constituye así una primera definición judicial sobre su situación personal, aunque todavía resta determinar si la Fiscalía logra vincularla con las maniobras que son objeto de investigación en la causa.