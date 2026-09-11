Más de 40 heridos tras el descarrilamiento de un tren en el noroeste de Francia

Buenos Aires, (NA) -- Al menos 44 personas resultaron heridas, incluyendo una en estado crítico, luego de que un tren regional de pasajeros descarriló parcialmente esta noche en el departamento de Sena Marítimo, en el noroeste de Francia.

El Transporte Express Regional (TER) transportaba 180 pasajeros en la línea Ruan-Caen cuando descarriló cerca de la comuna de Cléon, en el departamento de Sena Marítimo, publicó en X el ministro de Transporte de Francia, Philippe Tabarot.

Asimismo, Tabarot indicó que alrededor de 140 bomberos fueron desplegados en el lugar de los hechos para ayudar a los heridos y a los pasajeros restantes. Equipos de respuesta y autoridades locales están coordinando los esfuerzos de rescate junto con el operador nacional de ferrocarriles de Francia SNCF, añadió.