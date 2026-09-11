Más de 40 heridos tras el descarrilamiento de un tren en el noroeste de Francia
El accidente se produjo en la línea Ruan-Caen, donde uno de los heridos se encuentra en estado crítico. Se activaron los servicios de emergencia para asistir a los afectados.
FOTO: El choque dejó más de 40 heridos.
Buenos Aires, (NA) -- Al menos 44 personas resultaron heridas, incluyendo una en estado crítico, luego de que un tren regional de pasajeros descarriló parcialmente esta noche en el departamento de Sena Marítimo, en el noroeste de Francia.
El Transporte Express Regional (TER) transportaba 180 pasajeros en la línea Ruan-Caen cuando descarriló cerca de la comuna de Cléon, en el departamento de Sena Marítimo, publicó en X el ministro de Transporte de Francia, Philippe Tabarot.
Asimismo, Tabarot indicó que alrededor de 140 bomberos fueron desplegados en el lugar de los hechos para ayudar a los heridos y a los pasajeros restantes. Equipos de respuesta y autoridades locales están coordinando los esfuerzos de rescate junto con el operador nacional de ferrocarriles de Francia SNCF, añadió.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Un tren regional de pasajeros descarriló parcialmente en Francia, causando al menos 44 heridos.
¿Quiénes están involucrados?
El ministro de Transporte de Francia, Philippe Tabarot, y alrededor de 140 bomberos.
¿Cuándo sucedió?
El descarrilamiento ocurrió la noche del viernes 11 de septiembre de 2026.
¿Dónde ocurrió el accidente?
En la línea Ruan-Caen, cerca de la comuna de Cléon, en el departamento de Sena Marítimo.
¿Cómo se está manejando la situación?
Se activaron equipos de rescate y se coordina la asistencia a los heridos.
[Fuente: Noticias Argentinas]