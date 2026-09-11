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Rechazaron el sobreseimiento de madre acusada por la muerte de su hijo en Salta

La defensa de la implicada solicitó la medida y el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, se opuso.

11/09/2026 | 18:20Redacción Cadena 3

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Rechazan el sobreseimiento de madre acusada por la muerte de su hijo en Salta

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La Justicia de Salta decidió este viernes no aceptar el sobreseimiento de una joven de 19 años, que está siendo acusada por la muerte de su hijo de 2 años, Thiago Altamirano, quien falleció el 22 de junio en la zona sureste de la ciudad.

La defensa de la madre había solicitado esta medida, sin embargo, el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, se opuso, argumentando con diversas pruebas que sostienen la imputación contra la acusada.

El juez del distrito Centro, Ignacio Colombo, escuchó los argumentos presentados y decidió rechazar el pedido del abogado defensor, argumentando que no existe la certeza suficiente para desvincularla del caso que se investiga como homicidio agravado por el vínculo, el cual conlleva una pena máxima de prisión perpetua.

Además, se menciona que el padrastro del niño, un hombre de 32 años, también estaría involucrado en el hecho, siendo acusado como autor del delito.

El trágico suceso ocurrió el 22 de junio, cuando Thiago fue llevado por su madre al hospital Papa Francisco. Dada la gravedad de su estado, fue derivado al Materno Infantil, donde se constató su deceso.

Se investiga que el hombre habría asesinado al niño mediante maniobras de asfixia y sofocación, mientras que a la madre se le atribuye la posible omisión ante el suceso.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Salta?
La Justicia desestimó el sobreseimiento de una madre acusada de la muerte de su hijo de 2 años.

¿Quién es el fiscal del caso?
El fiscal penal 2 es Daniel Espilocín, quien se opuso al sobreseimiento.

¿Cuál es la pena que enfrenta la madre?
La madre podría enfrentar una pena de prisión perpetua si se la condena por homicidio agravado.

¿Qué pasó con el niño?
El niño, Thiago Altamirano, fue llevado al hospital donde se confirmó su deceso.

¿Quién más está involucrado?
El padrastro del niño también está acusado como autor del homicidio.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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