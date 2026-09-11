Colnaghi destaca en las clasificaciones del GP de España con altibajos en su rendimiento

FOTO: Colnaghi quiere cerrar el 2026 con una alegría en la Fórmula 3.

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) -- El piloto argentino Mattia Colnaghi (MP Motorsport) tuvo un intenso viernes en el Gran Premio de España de Fórmula 3, donde participó en la práctica libre y las dos clasificaciones para las carreras del fin de semana.

En la práctica libre, el argentino finalizó en la undécima posición con un tiempo de 1:50,540, quedando a 705 milésimas del líder, el japonés Jin Nakamura (Hitech).

Durante la primera clasificación, Colnaghi no pudo brillar y terminó en la decimosexta colocación, a más de medio segundo del poleman, el japonés Taito Kato de la escudería ART.

Sin embargo, en la segunda clasificación, que fue la última del año, mostró su mejor versión, logrando el quinto puesto con una vuelta de 1:49,900, quedando a solo 150 milésimas del líder, el finlandés Tuukka Taponen (MP Motorsport).

Este fin de semana marca la última fecha del campeonato, donde se definirá al nuevo campeón de la categoría. La primera carrera sprint se llevará a cabo el sábado a las 6:05 de la mañana, seguida de la primera carrera principal a las 13:00. La segunda carrera principal, que podría ser decisiva, se disputará el domingo a las 4:45 de la madrugada.

El británico Freddie Slater (Trident) lidera el campeonato con 141 puntos, seguido por el estadounidense Ugo Ugochukwu (Campos Racing) con 126 puntos.

Colnaghi, actualmente en decimotercer lugar con 44 puntos, tiene la oportunidad de finalizar en el top 10 si logra una buena actuación en la capital española.

Agencia NA