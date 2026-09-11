FOTO: Femicidio en Ituzaingó: Elías Barrionuevo se negó a declarar ante la fiscal

En el partido bonaerense de Ituzaingó, el joven de 18 años, Elías Barrionuevo, quien enfrenta acusaciones por el asesinato de su novia, Ruth Marful Castro, decidió no prestar declaración este viernes ante la fiscal Florencia Di Sciazio. Este caso, que ha generado gran conmoción en la comunidad, está caratulado como homicidio agravado por el vínculo (femicidio), y podría acarrear una pena de prisión perpetua para el acusado.

Según fuentes judiciales, Barrionuevo ejerció su derecho a abstenerse de declarar, un acto que ha sido común en casos de esta naturaleza. En una decisión que también ha levantado polémica, la fiscal Di Sciazio ordenó la excarcelación de Héctor Nahuel Lobo y Carlos Míguez, quienes supuestamente le ofrecieron refugio a Barrionuevo tras su fuga.

El trágico suceso se registró en una vivienda ubicada en Almagro al 2500, donde se desató una discusión que terminó de manera fatal. Posteriormente, el presunto femicida fue detenido en la localidad de General Rodríguez.

Tras el ataque, Ruth fue llevada al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde se confirmó su deceso. Su padre también fue atendido en el mismo hospital debido a las circunstancias del caso.

Un elemento que ha llamado la atención es un video grabado por Barrionuevo antes de su captura, en el que califica el asesinato de su pareja como un hecho "imprevisto" y se defiende afirmando: "No la maté, la amaba."