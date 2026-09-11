En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Vélez

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Def. y Justicia vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Femicidio en Ituzaingó: Elías Barrionuevo se negó a declarar ante la fiscal

El joven de 18 años, acusado de asesinar a Ruth Marful Castro, optó por no declarar. La fiscal del caso excarceló a los presuntos encubridores del crimen.

11/09/2026 | 15:56Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Femicidio en Ituzaingó: Elías Barrionuevo se negó a declarar ante la fiscal

FOTO: Femicidio en Ituzaingó: Elías Barrionuevo se negó a declarar ante la fiscal

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

En el partido bonaerense de Ituzaingó, el joven de 18 años, Elías Barrionuevo, quien enfrenta acusaciones por el asesinato de su novia, Ruth Marful Castro, decidió no prestar declaración este viernes ante la fiscal Florencia Di Sciazio. Este caso, que ha generado gran conmoción en la comunidad, está caratulado como homicidio agravado por el vínculo (femicidio), y podría acarrear una pena de prisión perpetua para el acusado.

Según fuentes judiciales, Barrionuevo ejerció su derecho a abstenerse de declarar, un acto que ha sido común en casos de esta naturaleza. En una decisión que también ha levantado polémica, la fiscal Di Sciazio ordenó la excarcelación de Héctor Nahuel Lobo y Carlos Míguez, quienes supuestamente le ofrecieron refugio a Barrionuevo tras su fuga.

El trágico suceso se registró en una vivienda ubicada en Almagro al 2500, donde se desató una discusión que terminó de manera fatal. Posteriormente, el presunto femicida fue detenido en la localidad de General Rodríguez.

Tras el ataque, Ruth fue llevada al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde se confirmó su deceso. Su padre también fue atendido en el mismo hospital debido a las circunstancias del caso.

Un elemento que ha llamado la atención es un video grabado por Barrionuevo antes de su captura, en el que califica el asesinato de su pareja como un hecho "imprevisto" y se defiende afirmando: "No la maté, la amaba."

Lectura rápida

¿Quién es Elías Barrionuevo?
Es un joven de 18 años acusado de asesinar a su novia, Ruth Marful Castro.

¿Qué ocurrió en Ituzaingó?
Barrionuevo se negó a declarar en un caso de femicidio y los encubridores fueron excarcelados.

¿Cuándo sucedió el hecho?
El crimen tuvo lugar el 11 de septiembre de 2026.

¿Dónde fue arrestado Barrionuevo?
Fue detenido en la localidad de General Rodríguez.

¿Por qué es relevante este caso?
El caso ha generado conmoción por la violencia de género y la situación judicial de los involucrados.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf