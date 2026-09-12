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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este sábado 12 de septiembre

Este sábado 12 de septiembre, Tucumán presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 3° y 15°. Se espera cielo nublado y una sensación térmica de 14°. La humedad es alta, alcanzando el 82%.

12/09/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica se sitúa en 15°, mientras que la humedad es del 82%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el noreste. La presión atmosférica es de 1019 hPa.

El clima hoy sábado 12 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 4° y una máxima de 15°. El cielo permanecerá nublado durante gran parte del día, con una alta probabilidad de que la sensación térmica se mantenga en torno a los 14°. La humedad elevada y el viento suave contribuirán a un ambiente fresco. No se esperan lluvias significativas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán variaciones en las temperaturas. Para el domingo 13 de septiembre, se anticipa una mínima de 1° y una máxima de 8°, con lluvias ligeras. El lunes 14 de septiembre, la mínima será de 6° y la máxima alcanzará los 16°, con cielo nublado. El martes 15 de septiembre, se espera un clima más despejado, con mínimas de 9° y máximas de 24°. Finalmente, el miércoles 16 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 12° y 26°, con cielo despejado.

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