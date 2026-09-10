FOTO: Línea Nacional de Salud Mental activa emergencias ante riesgo suicida en Argentina

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Buenos Aires, 10 septiembre (NA) – La Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental puede activar el sistema de emergencias ante situaciones de riesgo suicida, luego de una primera evaluación realizada por profesionales de Psicología.

El servicio 0800-999-0091 funciona en todo el país, las 24 horas, los siete días de la semana y de manera gratuita, según la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Se trata de un dispositivo del Ministerio de Salud que brinda una respuesta profesional inmediata frente a situaciones de crisis y urgencia en salud mental.

Los profesionales de Psicología capacitados que atienden las llamadas realizan una primera evaluación de la situación y determinan el nivel de riesgo para definir el tipo de intervención.

Según ese análisis, el equipo puede resolver la situación mediante orientación telefónica, realizar una derivación asistida, activar el sistema de emergencias correspondiente o articular con los servicios de salud de la jurisdicción.

La línea interviene ante crisis emocionales, angustia intensa, ideación de muerte o autolesión, riesgo suicida, descompensaciones, consumos problemáticos, violencia, situaciones traumáticas y otras urgencias.

También pueden comunicarse familiares, referentes, instituciones y equipos de salud que necesiten orientación sobre cómo actuar frente a esas situaciones.

En determinados casos, además, el equipo realiza un seguimiento breve posterior a la intervención.

El servicio no reemplaza una guardia, una consulta presencial ni un servicio de emergencias, sino que funciona como una puerta de entrada rápida al sistema; permite ordenar la demanda y detectar tempranamente los casos que requieren atención presencial.