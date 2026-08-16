Marina Charpentier sobre la Ley de Salud Mental: "Es un tema que no le importa a nadie"

Buenos Aires, 16 agosto (NA) -- Marina Charpentier, la madre de Chano, el cantante de Tan Biónica, se refirió a la modificación de la Ley de Salud Mental y aseguró que "el tema no le importa a nadie".

En declaraciones a Radio Rivadavia, expresó que quisiera tener "esperanza" y ser "más positiva al respecto", pero considera que la discusión sobre la normativa no es un tema de agenda parlamentaria.

"Es algo fundamental y que afecta a toda la sociedad porque una persona en consumo, que maneja un auto o tiene un brote psicótico, puede ser peligrosa para los demás, pero la gente no lo percibe así", indicó Charpentier.

Como ejemplo, señaló la situación que atraviesa el músico Christian 'Pity' Álvarez, ex cantante de Viejas Locas e Intoxicados, que por estos días es señalado como el principal responsable de asesinar a un hombre en una pelea callejera.

"Yo conozco a la madre y si lo hubiera podido internar o haber pedido ayuda, no estaría atravesando lo que atravesó y no habría una persona fallecida, o asesinada. Esto es lo que tenemos que pensar: que vivimos en un mundo en el que hoy las adicciones son algo gravísimo", agregó.

Estrictamente respecto al debate sobre la modificación de la Ley de Salud Mental, recordó que se intentó iniciar el debate en abril de este año en el Senado, y fue impulsado porque "estaban en pleno conflicto" con el jefe de Gabinete de ese momento, Manuel Adorni, y "había que distraer un poco la mirada": "Se subió a discusión, duró dos días y nunca más nadie habló de nada", resaltó.

"Hay un uso político de estos temas que a mí me excede y me da mucha pena, porque mientras tanto la causa más importante de muerte de jóvenes en Argentina es el suicidio. ¿Y por qué se suicidan los pibes? Porque tienen alguna patología mental y porque la familia no tuvo los recursos o las herramientas para ayudarlo, porque esto es parte de nuestra sociedad y no podemos seguir negando lo que es una realidad cotidiana y que además afecta a chicos cada vez más chicos", afirmó.

Para finalizar, explicó que las madres y los padres de los jóvenes con problemas de consumo no son los culpables porque "hacen lo que pueden con las herramientas que tienen" y que es la sociedad toda la que "tiene que pensar y preguntarse qué parte le incumbe y qué parte hay que modificar".

"¿Cómo puede ser que tengamos materias tan absurdas que no nos van a servir nunca para nada, en lugar de charlar sobre qué es la droga, qué es la tristeza, qué es la violencia, qué es el abuso? Todas estas cosas supuestamente deberían ser tema corriente y no lo son. No lo hablan en las casas, los pibes no saben y no tienen la información correcta. ¿Qué costaría poner una materia que sea psicoeducación emocional en las escuelas para generar alertas, para que los mismos compañeros puedan detectar que hay alguien que está deprimido, que tiene problemas, que está consumiendo, que es abusado en la casa o que sufre violencia? Todo esto tiene que ver con la ley de salud mental", concluyó.